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自由開講》從「鐵飯碗」變「合約工」：中國經濟改革陣痛下的社會隱憂

2024/08/11 11:30

◎危妮郝

曾經令人嚮往的「鐵飯碗」

在中國大陸，行政編制、事業編制和國企編制，一直被視為「鐵飯碗」，代表著穩定和令人羨慕的工作機會。這些職位不僅意味著穩定的收入，更代表著社會地位和福利保障。對於許多人來說，進入這些單位就如同獲得了終身保障，不用擔心失業的風險。

經濟低迷下的「精兵簡政」

然而，近年來，中國經濟面臨著增長放緩的壓力，地方政府的財政也日益吃緊。為了減輕負擔，許多省份開始推行「精兵簡政」政策，將原本的事業單位改制為企業，曾經令人嚮往的「鐵飯碗」也面臨著消失的危機。根據星島日報的報導，山東、黑龍江、湖南、湖北、雲南、安徽、內蒙古等地都已經開始推行「精兵簡政」政策。改制後，原本擁有事業編制的工作人員將被從省編辦的實名制名單中剔除，並與新成立的企業簽訂勞動合約，成為企業員工，也就是俗稱的合約工。

「鐵飯碗」消失的影響

「鐵飯碗」的消失，對於中國社會來說意味著深遠的影響。首先，這將會加劇中國的失業問題。在經濟下行的壓力下，企業的用工需求減少，而「精兵簡政」政策又將釋放出大量的勞動力，這將會使得就業市場的競爭更加激烈。其次，「鐵飯碗」的消失也將會衝擊中國的社會穩定。長期以來，「鐵飯碗」所代表的穩定和保障是中國社會穩定的重要基石，而「鐵飯碗」的消失可能會引發社會的不滿和動盪。

受「精兵簡政」政策衝擊下，「鐵飯碗」的消失，將會加劇中國的失業問題。（中國搜狐網）受「精兵簡政」政策衝擊下，「鐵飯碗」的消失，將會加劇中國的失業問題。（中國搜狐網）

中國經濟改革的陣痛

「鐵飯碗」的消失，是中國經濟改革過程中必須要經歷的陣痛。過去，中國依靠著低成本的勞動力和政府的大力扶持，取得了經濟的快速增長，但也造成了許多結構性的問題，例如產能過剩、地方債務高企等等。為了應對這些挑戰，中國政府必須要進行深層次的經濟改革，而「精兵簡政」正是改革的一部分，也必須處理好改革過程中出現的失業、社會穩定等問題。

（作者為學生

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