話說李筱峰》李石樵畫作《大將軍》的時代背景

◎李筱峰

下面這幅畫題目叫做《大將軍》，陰暗不開的色調，到底是在畫誰？作者是台灣大畫家李石樵。

李石樵畫作《大將軍》。（取自貼文）

原來這幅畫有其時代背景：

1964年，台大教授彭明敏和他的兩名學生謝聰敏、魏廷朝準備印發〈台灣人民自救運動宣言〉失敗，遭蔣介石國民黨政權逮補！當時任教於省立師範大學美術系的李石樵心有所感，劃下了這幅極具諷刺意味的作品。這位掛滿胸章、肩章的大將軍，扭曲的神情令人極不舒服。在那個軍事戒嚴與個人獨裁的時代，李石樵敢於創作這樣的作品，不怕死嗎？

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李石樵表示：「免煩惱啦！我是在畫德國的希特勒啦，也沒寫甚麼人，大將軍的模樣就是這樣啦！」其實，李石樵秘密畫下這張《大將軍》，並沒公開展示，還只是私藏著，直到台灣解除戒嚴之後，《大將軍》始見天日。

與《大將軍》同年的創作還有一幅《避難》，也是寓意深遠。



今天是台灣重量級畫家李石樵的冥誕。他於1908（日本明治41）年出生在今新北市泰山區。

李石樵的美術，有其對時代與社會的關懷，其思想與內涵，不是純粹「唯美」可以解釋。圖為《市場口》。（取自貼文）

李石樵畢業於台北師範學校、東京美術學校。日治時代即馳騁畫壇，享負盛名。與楊三郎、李梅樹、廖繼春、陳澄波等人齊名，為「台陽美協」重要成員。為台灣第一代西畫家，有「畫家中的畫家」、「九段畫家」之譽。

李石樵的美術，有其對時代與社會的關懷，其思想與內涵，不是純粹「唯美」可以解釋。

試再觀賞另外這幅《市場口》：

台灣大畫家李石樵。（取自貼文）

時間是二戰後第二年，描寫台北永樂市場口的一景。在一群市井小民（有打赤腳的行走小販、衣衫襤褸的攤販、正在秤斤兩的小生意人）之間，出現一位戴著墨鏡，穿著顯眼的女性，一看便知她是戰後從中國移入台灣的新來者。一種明顯的對比在此出現。

李石樵要告訴我們什麼？就留給賞畫者自己解釋。最好能配合社會與時代的歷史背景一併體會。（美術評論家潘桂芳老師提示幾個觀察重點：1. 「有餘裕的內地人」和「貧窮的本地人」；2. 赤貧的老少、頭家級的米商、瘦乾的癩皮狗；3. 失業的青年與憤慨的「友仔」；4. 側目斜看的婦人與牽鐵馬的現代女性）

1995年7月7日，李石樵病逝於美國紐約雪城，獲時任總統的李登輝頒發褒揚令。

#燦爛的星辰

【7月13日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.13貼文）

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