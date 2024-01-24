自由開講》談核二電廠延役的法律凌駕專業問題

◎陳逸南

依自由時報1月23日「喊話糾正錯誤能源政策 藍委將推修法不設定核電廠延役申請期限」報導指出，國民黨立委王鴻薇、吳怡玎與新科立委李彥秀、羅智強今日在立法院召開記者會，王鴻薇指出，有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限，讓我國能源政策有更多彈性。

日昨立法院國民黨團立法委員王鴻薇（右2）、吳怡玎（左2）、新科立委李彥秀（右1）、羅智強（左1）舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」（資料照）

查日本探討核能發電的書刊出現「核能村」一詞，係指核能電廠當地民代、國會議員、利益團體等結合在一起，分贓核電公司釋出的經濟利益。在國民黨統治時期曾經出現「核能村」的痕跡，例如民國86年9月1日出版《北海萬金石》一書封底印著「文明社會需要電力、電力促進社會文明」。該書第256~257頁刊載「放射性核廢料已經有處置方法」的謊言，令人驚奇。

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前述國民黨立委的喊話，目的之一為核二電廠的延役。不過，核二電廠設在新北市萬里區，該廠一號機、二號機分別在1981年、1983年啟運，商轉超過40年，目前均已停役，其原因之一為使用過的燃料棒（高階核廢料、高放射性廢料）沒有去處，尤其是二號機，有些使用過的燃料棒未能完全從反應爐卸離，只好停止商轉。

查台電公司原在核一電廠（新北市金山區）附近有乾式貯存設施，準備供核一電廠的高階核廢料的中間處理使用，目前遭到新北市政府的卡關。如果核二電廠可以延役，把它的高階核廢料由萬里區運到金山區，進行乾式中間處理，技術上非常困難。那麼立法委員提案修法，讓核二電廠延役，可能有政治凌駕法律問題，不會是「核能村」思維所使然吧？

平心而論，如果核二電廠真的延役，尚有設備老舊，發生核災的風險提高，當不幸發生核災時，在30公里半徑內都會區數百萬居民，將逃到何處呢？也是大問題。立法委員不能光靠政治力修改法律，促成核二電廠的延役，還要多考量技術上的難題，因為「政治秀」不合乎人民對於核安的期待。

（陳科技法律工作者）

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