自由廣場》國民黨地方家族穩如山 國會沉淪

◎ 朱孟庠

選後，國民黨獲五十二席一躍成為國會最大黨，其中台中顏家把持地方勢力逾卅年，花蓮傅氏王朝長達廿五年，新店羅家盤據卅多年，彰化謝家更掌握四十年，還有汐止廖家、南投馬家、中和張家……違建、侵占國有地只是看得見的，看不見的有多少？更荒唐的是苗栗邱鎮軍集黑、賭、毒一樣也當選……很遺憾，民進黨推出的優質立委，如林靜儀、蔡培慧、吳音寧、吳崢、賴品妤等人，無力翻轉地方家族政治。

這不是一個民智已開的公義的社會，黑色家族顏寬恆勝出；洩密案的馬文君連任；優秀的苗博雅無法翻轉鐵藍大安區；戰鬥藍親中鷹派徐巧芯、王鴻薇、羅智強都勝選……藍白海嘯襲擊台灣本土意識，未來政黨協調是賴清德的挑戰，白色成為最關鍵的重要政黨，綠、白能不能合，成為施政關鍵。最大贏家是盧秀燕和柯文哲，在台中示範跟誰合誰就贏，連資深立委張廖萬堅都被藍白合擊垮，國民黨成為台灣最大黨，善變柯文哲成國會關鍵，台灣如何避免向下沉淪？

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去年底公督盟所評選的優質立委有廿七位，民進黨有廿位入列，國民黨則是掛鴨蛋，優秀的國會議員幾乎都是民進黨籍，而國民黨年年囊括所有不合格的委員。然這個集紅、黑、金的親中政黨，何以選民買單？這就是台灣政治的警訊。

蔡政府政績確實亮眼，國際透明組織評選，台灣政府清廉度第廿五名，創廿七年評選以來最高，比馬政府時代好多了。股市也較馬執政時期多了一萬點，馬執政國民所得落出亞洲四小龍外，現在已重回亞洲四小龍之首，更已超越香港了，財政年年有餘，人均GDP更超越韓國。然而多數中間選民並不關心政治，這些訊息是否傳到他們腦中？相反抖音、小紅書、社群平台不斷攻擊執政黨。

公正司法才達成公義社會的宣示，有公義社會，國家具向上提升的力量，正面價值的良性循環，才能凝聚社會向心力。台灣仍不是正常國家，如果不想被深藍絆住，深化台灣國家認同，強化文化、教育的主體性是刻不容緩！執政後轉型正義、司法改革、文化、教育都要用力，尤其是司法改革！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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