自由開講》兩條人命換來日本海鮮重回中國人餐桌！

◎江峰

9月下旬，中共外交部發出一個公告，中共將恢復對日本水產品的進口，也就是所謂的核污染水產品又能吃了。其實這與2014年禁止挪威三文魚、2020年禁止澳洲龍蝦的本質是一樣的，都是中共用中國的巨大市場作要脅，逼迫對方就範，都是政治操弄。但是對日本水產品禁運，還有一個最大的不同，中共有著整套的仇恨教育，不僅在外交和經貿上打擊脅迫日本，也在國內掀起民族主義浪潮，從而控制和脅迫中國人。

簡單回憶一下禁運挪威三文魚和澳洲龍蝦的背景

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1979年習近平的老長官，國務院副總理耿飆出訪挪威，開啟了兩國的經貿往來和官員互訪，中方也公開讚賞挪威對華政策的支持。然而在2010年這個關係戛然而止，原因是挪威諾貝爾委員會將該年度諾貝爾和平獎授予了中國異見人士劉曉波。中共威脅挪威政府收回劉曉波的評定並為此道歉，但是作為民主國家，挪威政府沒有權力干涉諾貝爾委員會的工作，當然拒絕道歉。於是挪威三文魚倒了霉。要知道，中國人的嘴，直接控制了挪威最重要的漁業資源。就在劉曉波頒獎後幾天，中方突然以殘餘藥物為理由大量取消訂單作為警告，直到2013年，中共終於以三文魚貧血症為由禁止了挪威三文魚。中間連挪威首相訪華都被拒簽，受到極大侮辱。而挪威也很硬氣，2015年就將中共與俄羅斯列為威脅危害國家安全的敵手，公開揭露中共的滲透和網絡攻擊，並譴責中共的南海霸權。

挪威是世界上最早有漁業捕撈局的國家，挪威人有個說法：對於我們捕撈的魚，我們以身試驗，這是我們的信仰。結果，世界環境污染最大，食品安全最糟糕的中共竟然對北極圈無污染海域的水產品，弄出個殘餘藥物過量的理由來，甚至在疫情期間說挪威三文魚是第二波大流行的根源。2017年中共突然說挪威的三文魚可以進口了，因為川普就任美國總統，與中共有多方面的摩擦，中共想在歐洲尋求緩和以對抗來自美國的威脅。2017年劉曉波病危，挪威在歐盟和美國要求劉曉波保外就醫的聲援中保持了沉默，於是中共認為這種用經濟手段逼迫對方就範的方式有效，隨之將其用於其他國家。

澳州的情況如出一轍，2020年澳洲第一個提出追究中共在全球疫情的產生和擴散的責任，同樣得罪了中共，澳洲龍蝦跟鐵礦砂、葡萄酒等也成為中共的武器。

一樣的政治操作，一樣打著為國民健康的幌子

所謂的核輻射水產品也一樣打著為了國民健康的幌子，但其實都是在撒謊。就在中共進行恐怖宣傳的同時，浙江媒體《潮新聞》報道，沿海城市民眾以輻射儀測量核輻射量時，發現最高的地方是自己家。央視新聞的數據說，東京的輻射值是0.01，而距離輻射源更遠的上海竟然是東京的900多倍。更多新聞報導也出來了，中國與日本漁民一直都有在靠近日本輻射中心的海域捕魚，但是上了日本漁船就是核輻射水產品，上了中國的漁船就是安全的進口水產品，這些狀況，中共政府能不知道嗎？

中國不滿日本去年8月將福島第一核電廠的核污染水排放入海，下令全面暫停進口原產地為日本的水產品，9月下旬卻突然宣布，將逐步恢復符合規準的日本水產品進口。（彭博）

我們來看一下這次中共外交部的四條公告：

一、 日方將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續開展海洋環境及海洋生態影響評估。事實上日本政府每年一直保持長期監測，每年對水產品進行上萬次監測，比其他擁核大國要嚴謹的多，再說了，日本的監控首先是為了對日本國民負責，絕不是在中共的壓力之下才為之。

二、 日方歡迎在國際原子能機構框架下設立長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國獨立取樣監測、實驗室分析比對的實施。實際上，根據日本報導，2023年8月，日本已多次向中方提出，派專家共同討論核電站處理水的問題，但中方始終壓根不予回應。2023年7月4日，國際原子能機構發表了報告，認定日本福島處理水排海計畫符合國際標準，中國專家也在報告上簽字認可。而且，俄羅斯、韓國、加拿大、美國和東南亞等受影響的國家，都沒有向任何國際組織控訴，也沒見到中共公開提出反對日本核處理水排海，卻要在國內煽動輿情？因為中共理虧呀，因為自己的代表和專家已經認定核處理水是安全的。

三、 雙方一致同意，本著對生態環境和民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續開展建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。這條完全與第一第二條的動機和行動都是一致的，為什麼要單獨列出來呢，無非是要表白，中共是為人民服務的，是身繫人民健康安全的。

要我看，上述三條都是中共方面的文字杜纂，因為這裡有太多與事實不符的描述，日本方面不可能接受。正如同外國元首來華，往往其本國官宣與中共外交部公告內容差異甚大。中共一向都要加入人家沒有說過的話，比如一個中國，台灣是中國的一部分等。現在美歐等主要國家都公開表示支持台灣，甚至要幫助台灣回到聯合國，怎麼會發出中共外交部宣稱的那些文字呢？

四、 放開對日本水產品的禁止。中共依然強調不是一次性放開，強調要獨立取樣之後才會放開。但實際上獨立採樣早在2023年秋就進行過，中共自然資源部海洋三所就已經到福島進行廣泛採樣，目前數據還沒有公開，就是為中共以後再次禁止日本水產品留下一個活口，意思就是我獨立取樣，你們的不可靠，我查出來了有問題，依然一副流氓嘴臉。

我敢肯定日本方面不會有前三條的內容，這種充滿中共單方面強勢、教訓的架勢，只是用中文給國內自己人看的。

不管如何，一場禁止日本水產品，聲討日本核廢水的運動就這樣落下帷幕了。就像挪威的三文魚突然就康復了一樣，日本的水產品突然就沒有輻射了。

政策的改變是用兩條日本國民的命換來的

我們來探究此次開放日本水產品的真正原因。四名美國遊客被襲擊；蘇州日本學校校車被襲擊，造成一名保護日本孩子的中國職員死亡；918當天深圳的日本小學生被刺身亡，這些事件引起國際社會的憤怒，外資企業加速出逃，讓中國經濟復甦更加無望。同時，中國民間被系統化仇恨教育宣傳出來的暴民式極端行動更加突出，增加中共巨大的社會失控感。 因此在深圳日本學童被刺後不到三天，就迅速為近年來仇日的重要話題：核廢水排放的議題做個了斷，也就是中共為自己散播的謠言闢謠了。 到目前為止，中共依然沒有對殺害外國人事件作出公開的案情報告，最簡單的一條，兇嫌是否認識被害人都調查不出來麼？因為很明顯，如果兩人是有私人關係糾紛，那就是個體案件，如果素不相識就殺人，那就是典型的仇恨教育宣傳的結果，那麼中共就無法擺脫干係。日本首相岸田文雄案發後催促中方進行情況通報而不要跟上次一樣拖延，就是看出了這裡面的問題，中共不敢說呀！就像中共外交部的態度一直變化一樣，就是難以自圓其說，仇恨攻擊的性質逃不了了。所以，主動終結日本水產品禁運，希望求得日本方面減少憤怒，避免事態擴大。

這些深植新一代人的仇恨思想，還會為自己帶來多少傷害

從國家利益出發，外交上的進退無可厚非，但是數學課教育孩子，日本的核污染多久會到達中國；抗日神劇裡日本軍手撕中國嬰兒的鏡頭，這些煽動起來的民族仇恨，植根在年輕人的心裡，幾年甚至一代人會消失麼？仇恨帶來的傷害必然傷害自己。一名網友說：我認識一位在中國三菱工作四年的日本朋友跟我說，現在他認識的所有在中國工作的日本同事，全部都在申請調回日本。簡直不知道說什麼才好。

兩條人命的離去換來了中國人重拾日本海鮮的口福，但是日本企業將迅速離去，留下來的是越來越模糊，但卻放不下的仇恨；留下來的是日本對於中國越來越清晰的敵意。這些，都是日本海鮮的回歸帶不回來的長久傷害。

還有一個思考角度，中共以民族主義主導的對日本的仇恨，目的是服務於中共的對外政策，但是這種利用市場資源進行國際勒索的背後，體現的是全球主義下，國際供應鏈的政治化、恐怖主義化。極權統治、獨裁者往往更願意犧牲國民的利益來利用供應鏈的中斷作為新型的戰爭形式。

影音資料庫來源：乾淨世界

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