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健康醫療網》蝸牛小米粽案8人血液皆驗出「托福松」！什麼是托福松？中毒怎麼辦？

9月19日公布初步檢驗結果，發現在蝸牛小米粽的食餘檢體中有不尋常訊號，後續進一步確認為有機磷劑托福松（terbufos）。
健康醫療網

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2024/09/24 08:30

針對台東縣金峰鄉部落疑似食品中毒事件，衛福部於9月19日公布初步檢驗結果，發現在蝸牛小米粽的食餘檢體中有不尋常訊號，後續進一步確認為有機磷劑托福松（terbufos）。

圖為食藥署長莊聲宏近日指出，定量檢驗結果出爐，檢出劇毒農藥托福松的食餘檢體蝸牛小米粽中，以小米濃度405毫克/公斤最多。（中央社）圖為食藥署長莊聲宏近日指出，定量檢驗結果出爐，檢出劇毒農藥托福松的食餘檢體蝸牛小米粽中，以小米濃度405毫克/公斤最多。（中央社）

而在人體檢體採檢部分，疾管署於9月20日回應，目前最新進度為台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體中均檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢驗結果相符，事件致病毒物已釐清。但什麼是托福松？對人體又會造成哪些影響呢？健康醫療網帶你了解！

托福松是什麼？　中毒有哪些症狀？

「托福松（terbufos）」是一種有機磷類殺蟲劑，屬於劇毒型農藥。根據農業部農業藥物試驗所資料顯示，托福松使用範圍包括十字花科包葉菜類、小葉菜類、根菜類切根蟲等。

衛福部食藥署副署長林金富表示，托福松口服在老鼠實驗的部分，半致死劑量為1.6毫克／每公斤，如果類推，以一個60公斤成人來換算的話，大約吃了96毫克就會達到半致死劑量，而且人體對托福松的中毒反應會比老鼠更明顯。

衛福部政務次長林靜儀表示，中毒症狀會與食入的劑量有關，典型的中毒症狀包含針狀瞳孔、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等，急性期症狀大約5－30分鐘內會出現，但少數情況下可能會延遲至數小時或至12小時後才產生。

托福松口服、吸入都可能中毒　中毒緊急處置怎麼做？

根據農業部農業藥物試驗所資料顯示，托福松對皮膚接觸、吞食及吸入都有劇毒性，施用時應著防護裝置（穿戴防護手套／防護衣物／眼睛防護具／臉部防護具）避免接觸，施用後應立即泡沫清洗全身，若不幸中毒應依以下方式處理並送醫治療：

♦ 口服中毒：立即送醫治療。

♦ 皮膚接觸：接觸部位先用肥皂清洗再以酒精擦拭，最後再用肥皂清洗。

♦ 眼睛波及：用清水沖洗15分鐘，再到眼科檢查。

♦ 吸入中毒：將中毒者移至空氣鮮處並送醫診治。

目前台東縣金峰鄉部落疑似食品中毒事件已有3人死亡，6人仍在住院治療中。林靜儀次長表示，食餘檢測確定為有機磷後，資訊已同步給目前救治的三家醫療院所及台東縣衛生局，目前有解毒劑可以來做處理，確定診斷後比較能盡快提供協助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 蝸牛小米粽案8人血液皆驗出「托福松」！什麼是托福松？中毒怎麼辦？

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