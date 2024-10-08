黃澎孝練「孝」話》中華民國是習近平爸媽的祖國！！

賴清德儼然已成全台第一「名嘴」。日前不但一炮挑起中俄最敏感的領土問題。近日，又在國慶晚會上，以一席「祖國論」 技壓全場！透過這幾波伎倆操作，更讓作者赫然發現「中華民國是習近平爸媽的祖國！」

中華民國是習近平爸媽的祖國！左上圖分別為習母齊心及習父習仲勛。（報社合成／路透社、美聯社、截圖自微博）

◎黃澎孝

賴清德儼然已成全台第一「名嘴」。前不久，在總統就職百日的專訪中，他懟中國如真在乎領土完整，應向俄羅斯伸討《璦琿條約》割讓的百萬平方公里土地。

不但一炮挑起了中俄最敏感的領土爭議問題，而且還打響了賴總統在國際媒體上的知名度。

請繼續往下閱讀...

更想不到，前幾天在韓國瑜和蔣萬安主場的國慶晚會上，賴總統又以一席「祖國論」 技壓全場，不但搶了台語歌后江蕙的鋒頭，還讓韓國瑜、蔣萬安黯然失色。立馬成為當天晚會的新聞焦點，同時又再度登上國際媒體的版面。

事實上，賴總統當晚最經典的一句話是：

「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

然後，賴總統意有所指地點出：

「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用《祖國》兩字」

舉重若輕，又不失幽默的把台灣藝人被迫表態「祝賀祖國生日快樂」的窘境，一語道破了北京意淫式的「精神統一」伎倆。

而且賴清德還順勢反將北京一軍的說：「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」！！這可不是賴清德耍嘴皮子，故意要吃北京的豆腐，而是「合情入理」的事實陳述。

正由於賴清德的「祖國論」言語簡單明瞭，邏輯條理分明，一時之間，中華人民共和國上下文武百官竟無一人能夠提出合理有力的反擊。只能趕緊在微博上刪除賴清德「祖國論」的「流毒」……。

其實，最難堪的莫過於中華人民共和國國家主席習近平了。因為，北京刪得掉微博的訊息，卻拿「谷歌」的《維基百科》沒輒。

因為，只要我們登上谷歌的《維基百科》，查一查習近平的老爸習仲勛和老媽齊心的簡介，就會赫然發現：

習仲勛：1913年10月15日 出生於：中華民國陝西省富平縣 齊 心：1926年11月3日 出生於：中華民國直隸省高陽縣

（作者提供）

換言之：

習爸 習仲勛，生於民國二年。

習媽 齊 心，生於民國十五年。

原來：中華民國竟然是習近平爸爸和媽媽的祖國。

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：中華民國是習近平爸媽的祖國！！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法