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自由開講》論2024諾貝爾經濟學獎熱門人選／兼談阿共淘汰諾獎得主Philip H. Dybvig之荒謬！

2024/10/12 09:30

◎張天泰

世界級諾貝爾獎各領域得主正陸續被頒獎，2024年諾貝爾經濟學獎也是熱門討論點，已有學者認為Vitalik　Buterin對貨幣經濟學的貢獻無可取代。

以太坊的共同創辦人Vitalik　Buterin。（彭博社）以太坊的共同創辦人Vitalik　Buterin。（彭博社）

Vitalik Buterin被學者認為是值得考慮的候選人之一。因為他在貨幣經濟學方面的實踐性貢獻，並指出他在機制設計方面的創新思維，並重新定義了貨幣的功能和使用方式。他們覺得圍繞著比特幣與以太坊的加密貨幣經濟理論看似不可能，但它們卻在現實的蓬勃發展。

Vitalik Buterin對加密貨幣經濟學有重大貢獻，Vitalik建立了一個平台，創造了一種貨幣，可以說是駁斥了米塞斯的回歸定理。雖然他是在中本聰的基礎上發展，但他的成就無疑達到了諾貝爾獎等級。

值得一提的是，阿共過去曾把諾貝爾經濟學獎得主Philip H. Dybvig淘汰的荒謬歷史，Philip H. Dybvig曾遭到西南財大辭退，看來名不見經傳的西財的業績考核比獲得諾貝爾獎都要難，也等同證實中共習近平上台後推動的「雙一流」（從2015年開始推動的高等教育政策，世界一流大學和一流學科建設，簡稱「雙一流」），此高教政策導致中國高教圈排擠世界諾貝爾等級人才，政策是完全失敗的，倒是無判斷力成為國際級笑柄是一流的。

諾貝爾經濟學獎得主Philip H. Dybvig。（路透社）諾貝爾經濟學獎得主Philip H. Dybvig。（路透社）

中國中共淘汰你自己吧！還是先淘汰獨裁者習近平，避免獨裁者把中國學界的智力弱化，連世界諾貝爾獎等級人才都無法判斷辨識！

（作者為政治工作者、教育博士）

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