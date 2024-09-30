自由開講》中共思想迫害––閱讀禁書成重罪！

◎何翊瑞

近期中共紀委監委通報遭到清算的數位官員有浙江省政協前副主席朱從玖、江西省金融控股集團原總經理甘成久；河南省民政廳前黨組成員、副廳長楊蕾；甘肅省民樂縣委前書記李作明等人都涉嫌嚴重違紀違法，並以私自攜帶違禁書籍入境長期閱看、未依規定向組織內部來請示，舉凡所列出的罪狀無不所指他們喪失理想和信念，背離自己的初心與使命，故此依照中共紀律處分條例第五十條與五十一條中，《凡情節嚴重者給予留黨察看或者開除黨籍處分》，倘若仔細觀看條文內容就連詆毀、誣蔑黨和國家領導人，英雄模範，歪曲黨的歷史、中華人民共和國歷史都含括在內。

圖為浙江省政協前副主席朱從玖（中）近日開庭畫面。（央視新聞截圖）

對此針對上述中共官方所發布的通報中，許多網友皆紛紛感興趣的在相關新聞底下留言何謂官方所列的禁書？眾所周知除了一般反動書籍如大躍進、文革、八九六四、國共內戰等；現今在涉及臺灣、香港、新疆、西藏非官方檢視核可的書籍都包含在內，不僅如此在知名領導者傳記也遭受打壓，如毛澤東、鄧小平、江澤民也列在其中，我們不禁思考官方這麼大規模清理與封堵這些出版物、不惜貼上了顛覆國家政權與煽動民族分裂的罪責也要嚴密控管，甚至連普通民眾購買書籍入境機場都被要求開箱檢查，這種嚴重的思想打壓上、不僅侵犯了人權更會讓底下民眾的反彈度逐漸升高，從這幾年中共所搜查禁書流入的趨勢顯示，對於政治性出版管制呈現加強態勢，另一方面查緝禁書的數量也是逐漸增加；官方作為掌握權力的群體，這種嚴堵的方針只會把民眾的好奇心給放大，並尋求更加隱蔽性的方式來加以入手書籍或者閱讀。

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（作者為教官）

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