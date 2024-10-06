自由廣場》 從扣押「京華廣場」土地 看柯文哲涉犯貪污可能

◎ 莊宇森

台北地檢署針對第三人鼎越開發公司就柯文哲、彭振聲、沈慶京等被告共同違法圖利行為，估算獲得不法利益高達新臺幣（以下同）一一一億餘元，認屬犯罪所得而應予沒收。為保全日後追徵，承辦檢察官乃向台北地院聲請扣押鼎越開發公司所有的「京華廣場」土地（即原京華城坐落之土地）獲准，並由地政機關根據法院之裁定，於十月四日完成扣押之註記。在依法塗銷扣押之註記前，「京華廣場」土地不得處分易手。

觀諸北檢依《刑事訴訟法》第一三三條規定聲請扣押「京華廣場」土地，其罪名仍維持「圖利罪」而非「收賄罪」！顯示檢察官目前尚無證據足資認定本案確有「行賄︱收賄」的對價關係，但仍無法證明有「行賄︱收賄」的犯罪事實存在。然而，地院就「圖利罪」裁准扣押「京華廣場」土地，這代表檢察官所提出被告等人不法圖利的事證，已使法官形成被告涉犯「圖利罪」且「幾近有罪」的心證。

請繼續往下閱讀...

內政部〈台內營字第七六九六六七號函〉指出：「施工中之建築物或基地既經法院假扣押查封，縱令假扣押之原因消滅或其他命假扣押變更之情事，亦應先為依法塗銷查封登記後始得繼續施工勘驗，發給使用執照」。同理，北院裁准扣押「京華廣場」土地，並由地政機關為扣押之註記，該施工中之建築物或基地自應先為依法塗銷扣押之註記「後」，始得繼續施工；在依法塗銷扣押之註記「前」，尚不得繼續施工。

此外，北院裁准扣押並由為地政機關為扣押之註記後，「京華廣場」縱得繼續施工，興建完成後，亦將面臨無法銷售的窘境。而無法銷售，資金勢必無法回收，且將導致聯貸銀行雨天收傘而雪上加霜。未來，以新光集團為首的聯貸銀行必須在「續供資金」或「停供資金」中二擇一，對聯貸銀行而言，當屬無可避免的重大抉擇。此際，北市府與聯貸銀行該如何接招？著實考驗應變能力。

由北院裁准扣押土地來看，堪認本案「圖利罪」的不法利益恐高達一一一億餘元。而就該龐大的不法利益，被告等人間若無「行賄︱收賄」的對價關係，豈非「不求回報」而純做「功德」？實在不合常情事理。隨著北院裁定，北市府隨時可能命其「停建」，聯貸銀行亦可能跟進而「停供資金」，在「停建」與「停供資金」的壓力下，本案被告或許會有成立「行賄罪」、「收賄罪」的轉機。

（作者為公會法律顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法