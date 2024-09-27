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自由開講》兩岸高鐵：融合之路還是統一之夢？

2024/09/27 12:00

◎張翔翔

中國國台辦發言人朱鳳蓮，在9月25日的例行新聞記者會上，表示福廈高鐵已經建到距台灣海峽最近的地方，兩岸間的距離僅剩200公里，並表示，透過兩岸同胞共同努力，這段距離終將「清零」，兩岸民眾搭乘高鐵跨越海峽的夢想必將實現。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

交通連結與兩岸關係的象徵意義

朱鳳蓮表示，中國已完成全球最大高速鐵路網的興建，總里程長達16萬公里，高鐵里程達4.6萬公里，同時向台灣民眾發出邀請，希望台灣人民能親身體驗中國的高鐵網絡。透過高鐵，北京當局希望促進兩岸之間的交流與融合，為其統一之夢鋪路。

《2035去台灣》：中共的統一情懷

三年前，有首名為《2035去台灣》的歌曲在兩岸引發熱議，表達出中共建造高鐵，跨越台灣海峽的憧憬。歌詞提及「坐上那動車去台灣，就在那2035年，去看看那外婆澎湖灣，還有那腳印兩對半……」， 此首曲目的歌詞，彰顯中共盼望兩岸統一的情感及中國對高鐵跨海計劃的重視。

國家規劃與技術可行性

高鐵跨越台灣海峽的計劃並非只是夢想，早在2021年，中共中央和國務院已經將這一目標納入《國家綜合立體交通網規劃綱要》，規劃期至2035年，遠景展望則延續到本世紀中葉。這一規劃的其中一部分，就是福州至台北的高鐵支線。同時，去年在廈門舉行的「台海通道研討25週年」紀念活動中，專家們強調，中國已具備連接閩台兩地的高速通道技術，並針對台海的地質條件持續研究中。

實現願景的挑戰

儘管中國在高鐵技術上取得重大成就，並持續推動兩岸高鐵連接的計劃，但此願景的實現仍面臨諸多挑戰，包括兩岸的政治現實、台灣民眾的態度以及地質技術的可行性等。然而，朱鳳蓮的明確表態，顯示中國對於此計劃的堅定信心，也暗示未來可能有更多具體步驟推動目標的實現。

結論

中國推動福廈高鐵延伸至台灣，象徵其希望透過交通基建加強兩岸融合，進而實現統一的戰略意圖。坐著高鐵過海峽，不僅是交通上的便利夢想，更是兩岸關係中的重要進展，然而，此願景能否實現，取決於台灣人民的態度及未來兩岸關係的發展。

（作者為學生

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