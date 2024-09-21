自由開講》中共人大成立70周年，習近平修訂八大堅持，拆下偽民主大旗！

◎何翊瑞

此次全國人民代表大會成立70周年大會於9/14日（六）於北京隆重舉行，習近平總書記把以往在2021年召開中央人大工作會議上的「六個堅持」大幅度修正至2024年的「八個必須堅持」的版本；把昔日作為習近平新時代中國特色社會主義思想中所蘊含馬克思主義裡的人民至上為「首要觀點」給捨棄了。

此次全國人民代表大會成立70周年大會於9/14日（六）於北京隆重舉行，習近平總書記把以往在2021年召開中央人大工作會議上的「六個堅持」大幅度修正至2024年的「八個必須堅持」（右）的版本。（報社合成／路透社、右圖為作者提供）

習近平強調70年來唯有在黨的領導下才能確保人民安定有序的向前邁進；在今年此次大會上首重需要貫徹的第一條原則竟然是「必須堅持中國共產黨領導」，此話一出令各方人士紛紛譁然，只要有深入了解中共近年來宣示的內容就不難發現，中共大多數開始偏以「如果沒有中國共產黨領導人，就不可能有現今的發展成就」的洗腦式言論開始來大肆散播消息，並把自己統治的思想跟中華民族核心命運所緊繫再一起，放棄了昔日高舉人民大義的旗幟，把江山是人民「民主集中制」，此舉所奉行的本質上，早已與民主自由法治人權走在相對立面，可以說只要中共繼續執政下，絕不可能擁有民主與自由。

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（作者為教官）



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