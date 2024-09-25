自由開講》延遲就業成常態，升學僅為避免失業

◎兔兔

近年來，中國研究生人數超過大學生的現象日益明顯，中共當局卻稱「倒掛現象」並非新鮮事，早在十年前便已出現。然而，隨著中國經濟每況愈下、就業市場萎縮，研究生人數的激增再次引發社會高度關注。學生持續升學不再是為了提升學術能力或專業知識，更多是為了延遲就業，這一趨勢對中國未來的勞動力市場和經濟發展帶來嚴峻挑戰。

經濟低迷與就業市場困境

中國各行各業的發展停滯，畢業生面臨的競爭壓力不斷加大，許多大學生選擇攻讀碩士或博士學位，期望通過持續升學，延遲進入不穩定的就業市場。然而，這種做法僅能在短期內減緩求職壓力，但長遠來看，反而會加劇整體就業市場的惡性循環。

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研究生增加是早已存在的問題

中國官方媒體指出，研究生人數超過大學生的現象早在十年前便已開始，只是當時並未引起廣泛討論。如今，這一現象的持續發酵，成為社會熱議的話題。特別是在一些頂尖大學，如清華大學、復旦大學等，研究生與大學生的比例已經顯著傾斜。這表明中國高等教育的發展正在逐步呈現出「倒金字塔」的結構，研究生人數遠超過同科系的大學生，不均衡的發展恐造成社會動盪不安。試想，當這些「研究生」畢業後，不願意低就，會出現「上層工作競爭激烈，但下層工作沒人做」，高學歷青年不願意從事基層工作，當付出成本與獲取收益有落差，未來的流浪碩、博士會越來越多，出現「高學歷」失業的窘境。

延遲就業成為升學主因

研究生人數激增的根本原因並非學術研究的興盛或對知識的強烈渴求，而是學生在面對就業壓力時，將升學作為一種「延遲」的策略。碩士和博士階段的學習，本應是專業知識的進一步精進和科研能力的培養，但現實情況是，許多學生選擇讀研僅是為了避開競爭激烈的就業市場，使研究生教育的價值大打折扣，進而導致高學歷的貶值和過度教育現象的出現。

中國研究生人數激增的根本原因並非學術研究的興盛或對知識的強烈渴求，而是學生在面對就業壓力時，將升學作為一種「延遲」的策略。（路透社）

高等教育「倒金字塔」的畸形發展

中國高等教育的畸形發展，導致越來越多「非本科系」的學生選擇讀研究所，而本科生比例逐漸下降。這種反向發展與國際上通行的教育結構形成鮮明對比，發達國家的教育體系中，高階學位的學生數量通常是呈遞減趨勢。然而，在中國，高學歷人群日益擁擠，不僅無法解決就業問題，反而加劇高學歷青年「眼高手低」、不願從事基層工作的矛盾。最終，當學位與職場需求不匹配時，將會產生大量的「流浪碩士」和「流浪博士」，造成更嚴重的社會問題。

政府應審慎應對教育與就業問題

中共政府應該正視就業問題和高等教育的倒掛現象，避免掩耳盜鈴、視而不見。過度擴張的研究生教育與萎縮的就業市場之間的矛盾，必須得到有效解決。中共當局應謹慎地審視研究生招生規定，鼓勵學生根據興趣或市場需求選擇就讀科系，並於面試時要求學生提出研究方向及目標，藉此減少學生依賴學位提升帶來的短期效益。否則，隨著時間推移，問題將會愈加惡化，最終導致中國高等教育與經濟發展雙重失衡。

結論

中國高等教育倒掛現象的背後，反映的是經濟與就業市場的困境。學生為了延遲就業而選擇持續升學，導致研究生人數激增，形成「倒金字塔」的畸形結構。面對這一挑戰，中共政府需要調整教育政策，並為年輕一代創造穩定的就業環境。唯有如此，才能從根本解決問題，避免出現大量的「流浪高材生」。

（作者為商）



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