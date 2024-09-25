晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》關稅撤回，誰在笑？中共的雙面手法！

2024/09/25 10:02

◎張亞柔

中共日前宣布於9月25日起，針對原產於台灣地區的蔬果、水產等34項農產品取消免徵進口關稅政策。此消息引發各界關注，台灣的農產品在大陸市場具有一定的競爭力，且當前兩岸經濟交流密切的背景下，此政策調整恐對台灣的農業和貿易產生重大影響。

中國宣布25日起，停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策。中國國台辦並聲稱「賴清德當局」上台以來，頑固堅持台獨立場，阻礙兩岸交流。圖為中國國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者翻攝）中國宣布25日起，停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策。中國國台辦並聲稱「賴清德當局」上台以來，頑固堅持台獨立場，阻礙兩岸交流。圖為中國國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者翻攝）

中共惠台政策的政治目的

陸委會表示，中共過去提出的惠台政策，表面上是對台灣的善意，實際上卻是為達成其特定的政治目的。一旦發現這些政策無法達到預期的效果，中共隨時可能撤回原先的利多措施，並無視相關當事人的感受和利益。這次取消農產品免關稅政策正是此種行為的典型例子。

惠台政策的虛偽性

中共的惠台政策表面上看似促進兩岸經濟、教育和文化交流，實則隱藏著深刻的政治動機。這些政策往往以「善意」為名，試圖拉攏台灣企業和民眾，但背後卻是對台灣的控制意圖。中共透過經濟利益吸引台灣，意圖在政治上增強其影響力。此外，這些政策經常伴隨著潛在風險。一旦兩岸關係緊張或中共發現政策未達預期，這些優惠隨時可能撤回，給台灣企業和民眾帶來損失，導致經濟安全的脆弱。最後，這些政策還可能導致文化滲透，削弱台灣的本土文化和價值觀。因此，台灣必須對中共的惠台政策保持警惕，避免落入其設下的陷阱。

筆者提醒台灣人民，面對中共各類優惠政策時，應保持警覺，審慎思考其背後的政治動機，避免被短期利益所迷惑，不輕易相信中共釋出的善意。畢竟，沒有國家會做出損害自身利益的事情，中共目的很簡單，以惠台政策拉攏民心，使台灣對中國產生依賴，當政策被收回時，台灣人民出現反彈聲浪，對政府產生怨懟，進而造成內部紊亂不堪。當台灣內部出現紛爭、無法團結時，中共收復台灣之路即不遠矣。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書