自由開講》關稅撤回，誰在笑？中共的雙面手法！

◎張亞柔

中共日前宣布於9月25日起，針對原產於台灣地區的蔬果、水產等34項農產品取消免徵進口關稅政策。此消息引發各界關注，台灣的農產品在大陸市場具有一定的競爭力，且當前兩岸經濟交流密切的背景下，此政策調整恐對台灣的農業和貿易產生重大影響。

中國宣布25日起，停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策。中國國台辦並聲稱「賴清德當局」上台以來，頑固堅持台獨立場，阻礙兩岸交流。圖為中國國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者翻攝）

中共惠台政策的政治目的

陸委會表示，中共過去提出的惠台政策，表面上是對台灣的善意，實際上卻是為達成其特定的政治目的。一旦發現這些政策無法達到預期的效果，中共隨時可能撤回原先的利多措施，並無視相關當事人的感受和利益。這次取消農產品免關稅政策正是此種行為的典型例子。

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惠台政策的虛偽性

中共的惠台政策表面上看似促進兩岸經濟、教育和文化交流，實則隱藏著深刻的政治動機。這些政策往往以「善意」為名，試圖拉攏台灣企業和民眾，但背後卻是對台灣的控制意圖。中共透過經濟利益吸引台灣，意圖在政治上增強其影響力。此外，這些政策經常伴隨著潛在風險。一旦兩岸關係緊張或中共發現政策未達預期，這些優惠隨時可能撤回，給台灣企業和民眾帶來損失，導致經濟安全的脆弱。最後，這些政策還可能導致文化滲透，削弱台灣的本土文化和價值觀。因此，台灣必須對中共的惠台政策保持警惕，避免落入其設下的陷阱。

筆者提醒台灣人民，面對中共各類優惠政策時，應保持警覺，審慎思考其背後的政治動機，避免被短期利益所迷惑，不輕易相信中共釋出的善意。畢竟，沒有國家會做出損害自身利益的事情，中共目的很簡單，以惠台政策拉攏民心，使台灣對中國產生依賴，當政策被收回時，台灣人民出現反彈聲浪，對政府產生怨懟，進而造成內部紊亂不堪。當台灣內部出現紛爭、無法團結時，中共收復台灣之路即不遠矣。

（作者為自由業）



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