一個律師的筆記本》關於翁大人「治水預算」的一段話！

治水預算是攸關人命的事，但她卻不惜拿這種事來做政治上的惡意連結。雖然政治人物惡毒的言論很多，但這段話在近年大概也排得上前列。

◎陳怡凱

在今年國會擴權引發的爭論當中，有一段讓我印象特別深刻的話，出自立院代表翁大人（編按：藍委翁曉玲）在憲法法庭的發言。

當時，正值強烈颱風「凱米」侵襲高雄之後。為了替新推出的國會超級調查權進行辯護，她是這樣說的（引用憲法法庭筆錄）：

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「之前花那麼多的前瞻預算在高雄的治水，可是這次還是淹大水，所以我們是審預算到底花到哪裡去了，有沒有效果。如果沒有透過調查權，請一些相關的官員或是承辦工程的人員前來瞭解事實的話，那之後如果行政院還要繼續編列治水預算，我們還要再給嗎？」

圖片引用自憲法法庭113年8月6日言詞辯論筆錄，頁112至113。（作者提供／報社後製）

這段話，每一句都帶著濃濃的惡意。

事實上，相較於2009年的莫拉克颱風，凱米颱風在高雄釀成的災情小得太多，這本身就是多年經營有成的證明。如果不是治水的成效，高雄在那場災害當中的損失肯定會更嚴重。這次的山陀兒颱風，也是一樣。

當然，精益求精是必要的。永遠都應該繼續檢討改進，看看有什麼地方可以加強、有哪些項目應該追加？但這跟質疑既有成績完全是兩回事，更不應該當成緊縮預算的藉口。更何況，若只是要檢視預算成效，又何須大動干戈推出違憲的國會超級調查權？

然而，翁大人的做法卻是在憲法法庭點名高雄，把「颱風造成淹水」跟「治水成效不彰」作連結，進而揚言緊縮治水預算。

治水預算是攸關人命的事，但她卻不惜拿這種事來做政治上的惡意連結。雖然政治人物惡毒的言論很多，但這段話在近年大概也排得上前列。

國民黨不分區立委翁曉玲。（資料照）

實則，不論是上次的凱米，抑或這次的山陀兒，有發生水患的又何止是高雄而已？就在昨天，新北還有人因此失去了寶貴的生命。

但這種人對於沒有政治鬥爭價值的苦難往往一概視而不見。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：合作有風險？

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