自由開講》中俄建交75周年，多位研究中俄學者慘遭整肅

◎何翊瑞

中俄建交75周年，習近平總書記表示在中俄兩國的全面戰略協作下，達到互利共贏的本質，面對中俄的關係發展在政治、經貿、科技各領域積極開始展開各種合作，而俄羅斯總統普廷卻表示四分之三個世紀前，俄國在世界上第一個承認中華人民共和國並迅速同新中國建立起密切的協作關系。讓俄中雙方保持緊密共識。

一、中蘇交惡

但殊不知這看似友誼無上限的信息，其背後顯示出中俄關係在利益彼此交織下所產生的，當年在1930年時中蘇的矛盾就逐漸加深，時任蘇共中央總書記的史達林始終不認同毛澤東的革命，而支持瞿秋白、李立三和領導中國共產黨，直至蘇聯代表逐漸退出權力中心，毛澤東方才全面執掌中共。

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二、中共割讓土地

甚至1958年起，中蘇之間關係惡化，並與蘇聯共產黨總書記赫魯雪夫在會談上不歡而散，直至1960年，蘇聯突然撤走1390名在華專家、終止600份合同，中蘇關係正式走向破裂；最後在中共文化大革命，毛澤東號召眾人反對重新審查馬克思主義，視蘇聯為叛徒，導致中蘇兩國關係徹底凍結，此後中蘇雙方把衝突上升至軍事層面，更多次在中蘇邊界爆發大規模武裝軍事衝突，與1969年的「珍寶島自衛反擊戰」事件為的就是珍寶島的歸屬問題，但荒謬的是直至1991年5月中共中央總書記江澤民執政時期卻應蘇聯總統戈巴契夫之邀遠赴莫斯科訪問，雙方簽署了「中蘇國界東段協定」，同時雙方在「聯合公報」中肯定彼此談判所取得的成就。

三、江澤民秘密簽訂不平等條約

其協定的內容沿著黑龍江與烏蘇里江重新劃分，東段的界線在中共方面沿著黑龍江省及吉林省約長4300公里，水上界線3700公里，陸上界線600公里，雙方的河界上共有1845的島嶼，若以主航道的原則，一半以上仍然屬於俄羅斯；以前俄羅斯外交部長科濟列夫在俄羅斯聯邦最高蘇維埃會議上的報告所述，這個協定俄羅斯卻並未讓出任何領土。

然而主政的江澤民，除了在1991年簽署了東段國界協定又在1994與俄羅斯簽署了西段國界協定。最後由胡錦濤在2004年與俄羅斯簽署了「中俄邊界東段補充協定」。

以上中俄這些不平等協定也讓前蘇聯領導人列寧曾經三次發表政府聲明要歸還給中國的領土隨著時間的推移而湮沒。

四、結論

然而在今年俄羅斯的文件中，對於假想敵的入侵兵棋推演上，卻發現未來中俄爆發戰爭的機率逐年增加，並在邊境開始部署軍隊，儘管普廷與習近平看似友好、雙方簽署了互不侵犯領土主張，但在未來可能會面臨到的風險上，俄羅斯重新審視新的問題並且開始加以防範和反制。

除此之外中共對於官方立場不同體制內的學者，正加大打壓力道除了前中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬被拘留並免職，上海市委黨校教授胡偉也因質疑中俄關係遭到降級等處分同時他還被要求即刻退休。

上海市委黨校教授胡偉也因質疑中俄關係遭到降級等處分同時他還被要求即刻退休。（截圖自中國百度）

（作者為教官）

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