自由開講》美中博弈陰影下的台灣挑戰與警示

◎二弄

日前，美國國家安全顧問蘇利文赴北京與中國國家領導人習近平會晤，引發國際間的關注。

美國國家安全顧問蘇利文八月底訪問北京，與中國領導人習近平見面，雙方直接對話，避免誤判。（路透檔案照）

雖然雙方表面上的對話意圖避免誤判，卻掀起了更多的疑慮。此次訪問中，蘇利文還見了中國軍方高層張又俠，這一舉動似乎旨在對外傳達北京的透明姿態，但實際上，這種安排非但未能平息外界的疑慮，反而加深了對中國軍政內部不和的猜測。

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習近平近年來對解放軍高層進行了多次大規模的人事調整，顯示他對軍方的信任仍不足。近期又進一步更替多位軍區司令，這些動作看似強化軍事權力的鞏固，但在國際觀察家眼中，這更是習對內部局勢的不安寫照。

北京的這一系列動作，無論是對外的軍事擴張，還是內部的人事變動，均令人懷疑其內部已經出現不穩定的跡象。而這樣的不穩定，對台灣、對國際社會，都是極大的隱憂。

當前的中國，面臨著內外的雙重壓力。一方面，經濟持續下滑，失業率攀升、物價上漲，民眾的不滿情緒日益高漲。加上中共內部的軍政矛盾，這些因素正在動搖習近平的領導威望。外界開始擔憂，在這樣的內部壓力下，習會否選擇對外冒險，以轉移國內矛盾，甚至加劇東海、台海、南海等地的軍事行動。

美國等主要西方國家正密切關注中國在這些地區的軍事行動。從東海到台海，再到南海，中共不斷擴大灰色地帶的軍事衝突，這樣的動作無疑是對國際秩序的挑戰。

在中國經濟走向衰退、社會矛盾加劇的當下，國際間擔心中共會採取更具挑釁性的行動，以維持其內部的穩定。

然而，美國與其盟邦正在積極應對這些挑戰。台灣在這場國際角力中，已成為關鍵角色。過去數年，台灣透過蔡英文政府的努力，成為美國在印太地區不可或缺的重要夥伴。無論是民主價值的共享，還是科技產業的合作，台灣在國際舞台上的地位日益提升。而美國，不分黨派對台灣的支持，則是一個重要的國際指標。

過去幾年，美國的聯邦參、眾議員多次訪台，這樣的高層互動不僅僅體現了美台關係的密切，也對中國形成了明顯的外交孤立。反觀，中國與美國的高層互動則顯得相對冷淡，訪問中國的美國官員人數與訪台者相比，明顯不足。這種現象，再加上美國對台的軍售與安全合作的持續推進，無疑強化了台灣在區域安全中的核心地位。

台美之間的軍事合作日益深化。拜登政府上台後，已經兩度宣布對台軍售，這是雙方安全合作的重要里程碑。而蘇利文訪問北京的同時，台灣的國安會秘書長與外交部長前往美國，進行同步的安全對話，這樣的動作顯示出台美之間的互信與協作。

更值得一提的是，台灣也積極拓展與其他民主國家的科技合作。吳釗燮前往捷克出席國際安全論壇，並推動將半導體產業鏈導入捷克，這些動作進一步鞏固了台灣在中歐地區的科技影響力。

中國內部的動盪不安，已經引發了國際社會的廣泛警戒。習近平試圖透過外交與軍事手段鞏固其權力，但效果卻適得其反。從俄烏戰爭中的模糊角色，到對南海問題的干預，中共的國際形象日漸模糊與矛盾。尤其是針對台灣問題，中共不斷以「固有領土」的說辭升高區域威脅，然而，這些動作反而讓國際更加擔心其不穩定性。

台灣總統賴清德最近的一席話，更是直接戳破了中共的政治謊言。賴清德質問中國為何不向俄羅斯討回被侵占的土地，這樣的發言無疑揭露了中共所謂「固有領土」的荒謬性。台灣從未隸屬於中國，而台海問題更非美中兩國所能共管。這樣的言論直指兩岸關係的核心問題：台灣與中國，政治上互不隸屬，這是無法改變的事實。

美中之間的競爭態勢已經無可挽回，無論是經濟、科技，還是軍事領域，雙方的對抗都在逐步升級。中國作為獨裁政權的代表，正在面對以美國為首的民主陣營的聯合圍堵。這場全球性的戰略競爭，不僅限於軍事層面，還包括經濟上的制裁與科技上的封鎖。從歐盟到加拿大，甚至南美國家如巴西，越來越多的國家加入了對中國的反制行列，這些國家採取了一系列強硬措施，旨在減少對中國經濟的依賴。

在這樣的國際大背景下，台灣正成為印太地區的重要防線。美國與其盟邦不斷強化與台灣的合作，無論是在軍事、經濟，還是科技領域，台灣都扮演著無可取代的角色。而中共試圖通過軍事擴張與外交手段來打破這一局勢，但效果卻適得其反。中國在第一島鏈不斷升高衝突，特別是在南海與西菲律賓海的摩擦，讓外界對其行為感到愈發擔憂。

面對中國的挑釁與國際局勢的變化，台灣必須保持高度警戒。我們不僅需要與美國、日本、菲律賓等周邊民主國家加強合作，也要在經濟與科技領域持續拓展國際影響力。習近平政權的內外困境，意味著中國的冒進行為可能會在未來數年內加劇。

對此，台灣必須有充分的準備，隨時應對來自中共的任何挑釁與威脅。台灣不僅是印太地區的關鍵力量，更是全球民主陣營的重要堡壘。保持警覺，強化自身實力，這是台灣在未來面對挑戰的關鍵所在。

（作者從商）



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