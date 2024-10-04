晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美中博弈陰影下的台灣挑戰與警示

2024/10/04 21:00

◎二弄

日前，美國國家安全顧問蘇利文赴北京與中國國家領導人習近平會晤，引發國際間的關注。

美國國家安全顧問蘇利文八月底訪問北京，與中國領導人習近平見面，雙方直接對話，避免誤判。（路透檔案照）美國國家安全顧問蘇利文八月底訪問北京，與中國領導人習近平見面，雙方直接對話，避免誤判。（路透檔案照）

雖然雙方表面上的對話意圖避免誤判，卻掀起了更多的疑慮。此次訪問中，蘇利文還見了中國軍方高層張又俠，這一舉動似乎旨在對外傳達北京的透明姿態，但實際上，這種安排非但未能平息外界的疑慮，反而加深了對中國軍政內部不和的猜測。

習近平近年來對解放軍高層進行了多次大規模的人事調整，顯示他對軍方的信任仍不足。近期又進一步更替多位軍區司令，這些動作看似強化軍事權力的鞏固，但在國際觀察家眼中，這更是習對內部局勢的不安寫照。

北京的這一系列動作，無論是對外的軍事擴張，還是內部的人事變動，均令人懷疑其內部已經出現不穩定的跡象。而這樣的不穩定，對台灣、對國際社會，都是極大的隱憂。

當前的中國，面臨著內外的雙重壓力。一方面，經濟持續下滑，失業率攀升、物價上漲，民眾的不滿情緒日益高漲。加上中共內部的軍政矛盾，這些因素正在動搖習近平的領導威望。外界開始擔憂，在這樣的內部壓力下，習會否選擇對外冒險，以轉移國內矛盾，甚至加劇東海、台海、南海等地的軍事行動。

美國等主要西方國家正密切關注中國在這些地區的軍事行動。從東海到台海，再到南海，中共不斷擴大灰色地帶的軍事衝突，這樣的動作無疑是對國際秩序的挑戰。

在中國經濟走向衰退、社會矛盾加劇的當下，國際間擔心中共會採取更具挑釁性的行動，以維持其內部的穩定。

然而，美國與其盟邦正在積極應對這些挑戰。台灣在這場國際角力中，已成為關鍵角色。過去數年，台灣透過蔡英文政府的努力，成為美國在印太地區不可或缺的重要夥伴。無論是民主價值的共享，還是科技產業的合作，台灣在國際舞台上的地位日益提升。而美國，不分黨派對台灣的支持，則是一個重要的國際指標。

過去幾年，美國的聯邦參、眾議員多次訪台，這樣的高層互動不僅僅體現了美台關係的密切，也對中國形成了明顯的外交孤立。反觀，中國與美國的高層互動則顯得相對冷淡，訪問中國的美國官員人數與訪台者相比，明顯不足。這種現象，再加上美國對台的軍售與安全合作的持續推進，無疑強化了台灣在區域安全中的核心地位。

台美之間的軍事合作日益深化。拜登政府上台後，已經兩度宣布對台軍售，這是雙方安全合作的重要里程碑。而蘇利文訪問北京的同時，台灣的國安會秘書長與外交部長前往美國，進行同步的安全對話，這樣的動作顯示出台美之間的互信與協作。

更值得一提的是，台灣也積極拓展與其他民主國家的科技合作。吳釗燮前往捷克出席國際安全論壇，並推動將半導體產業鏈導入捷克，這些動作進一步鞏固了台灣在中歐地區的科技影響力。

中國內部的動盪不安，已經引發了國際社會的廣泛警戒。習近平試圖透過外交與軍事手段鞏固其權力，但效果卻適得其反。從俄烏戰爭中的模糊角色，到對南海問題的干預，中共的國際形象日漸模糊與矛盾。尤其是針對台灣問題，中共不斷以「固有領土」的說辭升高區域威脅，然而，這些動作反而讓國際更加擔心其不穩定性。

台灣總統賴清德最近的一席話，更是直接戳破了中共的政治謊言。賴清德質問中國為何不向俄羅斯討回被侵占的土地，這樣的發言無疑揭露了中共所謂「固有領土」的荒謬性。台灣從未隸屬於中國，而台海問題更非美中兩國所能共管。這樣的言論直指兩岸關係的核心問題：台灣與中國，政治上互不隸屬，這是無法改變的事實。

美中之間的競爭態勢已經無可挽回，無論是經濟、科技，還是軍事領域，雙方的對抗都在逐步升級。中國作為獨裁政權的代表，正在面對以美國為首的民主陣營的聯合圍堵。這場全球性的戰略競爭，不僅限於軍事層面，還包括經濟上的制裁與科技上的封鎖。從歐盟到加拿大，甚至南美國家如巴西，越來越多的國家加入了對中國的反制行列，這些國家採取了一系列強硬措施，旨在減少對中國經濟的依賴。

在這樣的國際大背景下，台灣正成為印太地區的重要防線。美國與其盟邦不斷強化與台灣的合作，無論是在軍事、經濟，還是科技領域，台灣都扮演著無可取代的角色。而中共試圖通過軍事擴張與外交手段來打破這一局勢，但效果卻適得其反。中國在第一島鏈不斷升高衝突，特別是在南海與西菲律賓海的摩擦，讓外界對其行為感到愈發擔憂。

面對中國的挑釁與國際局勢的變化，台灣必須保持高度警戒。我們不僅需要與美國、日本、菲律賓等周邊民主國家加強合作，也要在經濟與科技領域持續拓展國際影響力。習近平政權的內外困境，意味著中國的冒進行為可能會在未來數年內加劇。

對此，台灣必須有充分的準備，隨時應對來自中共的任何挑釁與威脅。台灣不僅是印太地區的關鍵力量，更是全球民主陣營的重要堡壘。保持警覺，強化自身實力，這是台灣在未來面對挑戰的關鍵所在。

（作者從商）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書