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社論》從香港看中國之命運

2024/10/02 05:30

香港的能見度逐漸降低，但它仍不失為國際政治的領先指標。二○二一年底，香港國安法雷霆萬鈞，自由媒體「立場」被迫停運，遣散員工。當時，西方呼籲北京，保持香港的自由與獨立媒體，但北京吃了秤砣鐵了心。上週，當時被捕的前後總編輯鍾沛權、林紹桐遭判刑，前者即時入監，後者因病減刑獲釋。更早被捕的蘋果日報創辦人黎智英，還在國安法審理中。香港，很難翻身，一如西藏、新疆。不過，香港一葉落，而知中國從而中共之秋至矣，搞不好是反諷的顛覆後果。

二○一四，香港出現「佔領中環運動」，又稱「雨傘運動」的總目標是雙普選。這項公民運動，引起香港極大震動，國際投以積極支持。不幸，總目標不僅沒有達成，一路到二○二○的六月三十日，趁全球陷入源自武漢的疫情之亂，北京居高臨下通過香港國安法，民主派、自由媒體陸續抓的抓、逃的逃。結果便是今日香港，跟中國內地的城市沒什麼兩樣，西方企業也失去安全感。為了洗刷「百年屈辱」，北京甚至不惜代價也要清洗來自西方的自由、人權、行政中立、司法獨立、自由市場等，因為那些香港特色只會提醒北京，香港會對一黨專政起破壞作用。同理，一旦「完成統一大業」，也會把台灣的成就一筆勾銷，包括可信賴的供應鏈，重新打造這艘不沉航母，成為解放軍最前線基地。

後見之明，二○一二上台的習近平，權位鞏固便露出崇毛抑鄧的馬列共產主義返祖現象。但當他接班之初，國內、國際都錯誤解讀了他的內心世界，其實，他對改革開放是仇視的，他對香港所象徵的一切也分外眼紅。可惜，當國內、國際認清他的本質時，習近平已經完成長期掌權的部署，中國也已經成功欺騙西方而崛起，可向美國叫牌。二○二○，源自武漢的新冠疫情，把全球尤其民主國家殺個措手不及，川普且為此連任失利。人算不如天算，習近平的防疫清零政策，帶來經濟停滯、社會不滿的後遺症。二○二四的當下，中國經濟宛如熄火，疫後重開機百廢難舉，而最高權力集團任他一把抓。這樣的中國，像極了一把懸劍，掛在習近平為首的統治集團頭上。建政七十五年，往後的風險大於機會。

言歸正傳，回到香港。在鄧小平的一國兩制設計，香港的馬照跑、舞照跳、股照炒、五十年不變，是為和平統一台灣當釣餌的。習近平，沒有鄧小平的戰略耐性，而是效法毛澤東的「數風流人物，還看今朝」，企圖追求歷史性、世界級、全人類的曠世偉業。此所以，他反而把香港二度回歸急急如律令，暗示對台灣也有類似時間表的不耐。本來，西方對台灣的印象比較模糊，他們對統一、獨立的複雜性也沒有太大的興趣。而習近平不在乎的香港，起了一種很特殊的啟蒙作用，令西方具體警覺到，不能從鄧小平的角度認識習近平，前者對香港的承諾無法期待後者兌現。這種認識論的轉變，也令西方反思改革開放、全球化視角所產生的「中國觀」必須調整。二○一七，政治素人川普登場，扮演了這種調整的總加速師角色。二○二二，普廷入侵烏克蘭的骨牌效應，更強化了西方對習近平的不信任。

香港、烏克蘭的受難記，先後給了西方刻骨銘心的啟示錄。一九八四，中英聯合聲明，香港將在一九九七移交中國，背景是改革開放接軌西方的願景。香港，有意無意之間，被視為改革開放承諾的窗口。於是，香港的遭遇也就有一葉知秋的寒意。當然，疑似散播新冠病毒卻不負責任，中國也對自己的形象「自黑」不少。習近平的擴張型、攻擊型民族主義，令全球的和平發展蒙上陰影。他的「祖國完全統一誰都無法阻擋」，等於向周邊國家實質宣戰。殊不知，「祖國完全統一」，佔領「北方故土」的俄羅斯才是攔路虎。

五年多來，西方的中國敘事，越來越多見負面少見正面。至於，習近平的反應，不是反躬自省，國計民生為念，而是更加咄咄逼人，外交、軍事、網攻、大外宣充滿戰狼喧囂。特別是，再也不掩飾扮演失敗國家、流氓國家、專制國家集團的「動亂軸心」。西方則群起反制，但不少領袖有個盲點，制裁工具針對的是「習近平能做什麼」的客觀能力，較少應對「習近平想做什麼」的主觀意志，疏於從最壞打算來防範。明知習近平胸懷野心，一如二戰前的希特勒，卻重蹈二戰前綏靖主義者的覆轍，那就危險了。

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