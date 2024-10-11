話說李筱峰》一個「中華民國」各自表述

藍營一向只在乎「中華民國」名號，而不在乎國家實質內容（人民、主權、土地、政府），這次賴總統以其道還治其人，這確實是充滿藝術（而非騙術）的「話術」。

◎李筱峰

賴總統國慶晚會的談話—「中華人民共和國七十五歲生日，中華民國一一三歲；因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國。」此話讓台海雙邊的赤藍白統派集團一時回神不過來。藍營一向只在乎「中華民國」名號，而不在乎國家實質內容（人民、主權、土地、政府），這次賴總統以其道還治其人，這確實是充滿藝術（而非騙術）的「話術」。

賴總統國慶晚會的談話「中華人民共和國七十五歲生日，中華民國一一三歲。（資料照）

不過，理性而言，賴總統的話術，是就國號的時間而言，並不蘊含「空間」的概念，如果考慮空間，原來的中華民國建國時，並不包括台灣，因台灣當時是日本殖民地，台灣並未參與中華民國建國。中華民國在其故國大陸的時間只有卅八年，其間則有卅四年（一九一二—一九四五），台灣不屬於中華民國。

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二戰後的一九四五年十月，中華民國代表盟軍接管台灣，中國國民黨說「台灣投入祖國懷抱」（但這懷抱太燙了，引爆二二八事件），四年後，換作是「祖國投入台灣的懷抱」，因中共建立中華人民共和國，把中華民國趕到台灣來，這就是蔣介石在一九五〇年三月說的「我們的中華民國到去年終，就隨大陸淪陷而已滅亡了」。

被蔣介石宣稱「已滅亡」的中華民國，流亡台灣，以「中華民國」名號在台灣繼續君臨台灣，形成學者Ronald Weitzer所謂的「遷佔者國家」（Settler State）。但是兩蔣之後，李登輝時代經歷了七次修憲，以及「中華民國在台灣」的宣示，中華民國逐漸「在地化」，日本學者若林正丈已觀察到此現象，而有《台灣の政治—中華民國台灣化の戰後史》一書。

從陳水扁、蔡英文到賴清德，都順著中華民國在地化的時勢而行，所以賴總統在前述的「話術」之後，他果然務實地表明「中華民國已經落地生根，中華民國在台灣已經是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國不相隸屬」。這才是讓台海雙邊的赤藍集團無法忍受的，因為違背了他們「一個中國」的原則。

中共的「一個中國」是指中華人民共和國，至為明確，但他們為何可以容忍國民黨說要保衛「中華民國」，卻不能容忍賴清德慶祝中華民國生日呢？因為中共知道，國民黨所謂的中華民國還包括整個中國大陸，而那是不存在的，對於不存在的東西，就讓他們去空喊，況且可以讓這群藍政客在台灣挖牆腳、癱瘓政治，當中共的馬前卒，何樂不為？

麻煩的是，台灣內部有一小群鐵頭台獨，不能忍受「中華民國」名號，他們說使用「中華民國」就是中國的一部分，他們甚至說只要叫「中華民國」就不投票，這種「為了目的熱，導出方法盲」的僵化頭腦，必為統派所樂見，因為可以消弱獨派力量。

其實我可以幫這群只有口號的鐵頭台獨提供論述：如果一直以「中華民國」為國號，台灣將永遠無法加入聯合國，因為中華民國（R.O.C.）的名號還保留在聯合國憲章。中國為何不要求聯合國修該憲章將R.O.C.改為P.R.C.？原因之一，他們不想促使中華民國真正獨立在台灣發展。

所以，有朝一日我們非將台灣正式納入國名不可，同胞們勉乎哉！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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