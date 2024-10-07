晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》攝護腺肥大治療新選擇！「1微創手術」精準切除、保留完整泌尿功能

研發創新中心歐宴泉院長呼籲，攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷。
健康醫療網

健康醫療網

2024/10/07 08:30

65歲黃男近期出現排尿困難、排尿斷斷續續、尿不乾淨情況，泌尿道也反覆受感染，晚上常常需要起床上廁所，導致睡眠品質不佳，生活受到困擾。輾轉經親友介紹到童綜合醫院泌尿科診療，經相關檢查後確認因攝護腺肥大造成下泌尿道出現不適症狀。

攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷。（freepik.com）攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷。（freepik.com）

治療攝護腺肥大　分非切除手術與切除手術2種

許兆畬主任指出，目前攝護腺肥大手術治療分為非切除手術與切除手術。非切除手術主要優先考量患者的性功能、尿失禁控制功能保留，通常症狀緩解有限，會受到攝護腺大小和形狀的限制，也可能需要再次治療；切除手術則優先考量症狀緩解，也會受到大小和形狀限制，手術時間長，治療視野較受侷限，也可能有不同的併發症發生。

微創水刀系統精準個人化治療　快速緩解且副作用低

許兆畬主任說明，最新引進使用的微創水刀治療屬於切除手術，但可適用於各種大小和形狀的攝護腺肥大，能夠保留完整泌尿功能，提供患者安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。

該名患者經建議進行微創水刀治療，術後恢復良好，隔日即可下床自由行動，住院三日即返家休養，一個月後排尿完全沒問題，睡眠品質也變好，生活工作都正常。

頻尿、夜尿次數變多為早期症狀　儘早就醫避免不可逆傷害

研發創新中心歐宴泉院長呼籲，攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷，因此若有早期症狀出現（頻尿、夜尿次數變多等），就應該儘早到找專業泌尿科醫師診治。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 攝護腺肥大治療新選擇！「1微創手術」精準切除、保留完整泌尿功能

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書