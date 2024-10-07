健康醫療網》攝護腺肥大治療新選擇！「1微創手術」精準切除、保留完整泌尿功能

研發創新中心歐宴泉院長呼籲，攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷。

65歲黃男近期出現排尿困難、排尿斷斷續續、尿不乾淨情況，泌尿道也反覆受感染，晚上常常需要起床上廁所，導致睡眠品質不佳，生活受到困擾。輾轉經親友介紹到童綜合醫院泌尿科診療，經相關檢查後確認因攝護腺肥大造成下泌尿道出現不適症狀。

攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷。（freepik.com）

治療攝護腺肥大 分非切除手術與切除手術2種

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許兆畬主任指出，目前攝護腺肥大手術治療分為非切除手術與切除手術。非切除手術主要優先考量患者的性功能、尿失禁控制功能保留，通常症狀緩解有限，會受到攝護腺大小和形狀的限制，也可能需要再次治療；切除手術則優先考量症狀緩解，也會受到大小和形狀限制，手術時間長，治療視野較受侷限，也可能有不同的併發症發生。

微創水刀系統精準個人化治療 快速緩解且副作用低

許兆畬主任說明，最新引進使用的微創水刀治療屬於切除手術，但可適用於各種大小和形狀的攝護腺肥大，能夠保留完整泌尿功能，提供患者安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。

該名患者經建議進行微創水刀治療，術後恢復良好，隔日即可下床自由行動，住院三日即返家休養，一個月後排尿完全沒問題，睡眠品質也變好，生活工作都正常。

頻尿、夜尿次數變多為早期症狀 儘早就醫避免不可逆傷害

研發創新中心歐宴泉院長呼籲，攝護腺會隨著年齡而增生變大，因此攝護腺肥大問題是大多男性會面臨到的疾病，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，膀胱或腎臟就可能出現無法逆轉的損傷，因此若有早期症狀出現（頻尿、夜尿次數變多等），就應該儘早到找專業泌尿科醫師診治。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 攝護腺肥大治療新選擇！「1微創手術」精準切除、保留完整泌尿功能

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