自由開講》「疑賴論」還是「確紅論」？！

◎柳彌

國際危機組織(ICG)發表《台灣海峽擴大中的兩岸分歧》之報告,國內媒體將其內容解讀為「賴清德更強硬的立場加劇緊張局勢」。國民黨立委李彥秀援引報告內容,指總統賴清德若繼續在兩岸、國內開戰,只會讓「討厭民進黨」繼續成為全國最大黨。馬英九基金會執行長蕭旭岑以ICG在國際極有影響力為立論基礎,聲稱該報告「證實國際上普遍的『疑賴論』其來有自」。然,細究該報告內容未見「疑賴論」,卻可觀察到肯定國民黨、民眾黨為中國打手的「確紅論」。

細究該報告內容未見「疑賴論」,卻可觀察到肯定國民黨、民眾黨為中國打手的「確紅論」。圖為賴清德總統(左)及國民黨立院總召傅崐萁。(報社合成/資料照)

首先改報告提到「北京在蔡英文八年任期中升級對台灣的施壓也加深了台北的看法,那就是即使更加順服也不會使中國更加溫和。」也就是麻煩的製造者是中國,對中國順服並無法使中國更加溫和。報告也提到中國不會因為台灣改變立場而軟化,認為中國過度的軍事行動是造成台灣主權明確化的主因,且認為台灣應擴充嚇阻力,特彆時改善軍隊的訓練與能力。

報告認為馬英九、傅崐萁訪中是北京培育國民黨的方式(In the aftermath of the 2024 polls, Beijing continued its cultivation of the KMT. It held two high-profile meetings with senior KMT representatives in April 2024: Xi spoke with former Taiwanese President Ma Ying-jeou at Beijing’s Great Hall of the People, and a delegation of KMT parliamentarians led by party whip Fu Kun-chi visited the Chinese capital for a three-day visit.)。此外,北京指示傅崐萁領導國民黨、民眾黨通過國會調查法案(China attributed its decision to the efforts of KMT whip Fu Kun-chi who has also led the KMT and TPP’s efforts to pass a bill that gives the legislature broad investigative powers over the executive)。還有,北京亦提供利益給國民黨與支持國民黨的選民甜頭使其採取有利中國之舉動 (Beijing has continued to offer limited incentives to the KMT and its constituents, to encourage behaviour that is favourable to China.)。這些在在顯示報告認為國民黨、馬英九、傅崐萁聽命於習近平。

報告的確對賴清德政府提出不少建議,但也認為這些問題的源頭在北京在蔡英文八年任期中升級對台灣的施壓以及過度的軍事行動,顯然並非國民黨籍立委以及馬辦認為的「疑賴論」。國民黨、馬英九、民眾黨不願承認的「中國特色的看不見的那隻黑手」反而被此份報告認證。依照蕭旭岑的邏輯,證實國際上普遍認為國民黨、馬英九、民眾黨是中國的魁儡。聽信這些魁儡的扭曲、虛假之辭,將使得國計民生萬劫不復。

(作者為高雄市教師)

