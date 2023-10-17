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自由開講》動不動就喊廢除政策！藍委是作秀還是解決問題？！

2023/10/17 10:18

◎張天泰

日前，國民黨立委溫玉霞、王鴻薇偕同多名脊髓損傷及重症失能病友，召開「重症失能者的痛苦」記者會，他們控訴，外籍看護在簽約後態度大變，沒幾天就吵著不做，逼其同意轉工，把他們當成「跳板」。呼籲廢除傷害雇主且功能不彰的入境一站式服務，不要讓重症患者成為移工來台跳板的惡性循環。

圖為國民黨立委溫玉霞（後排左三）、王鴻薇（後排左二）6日舉行「重症失能者的痛苦」記者會。（資料照）

重症失能者的權益必須捍衛保障，所受到虐待之事必須調查平反，然而，在這裡筆者要指出溫玉霞立委論點的盲點，溫在此記者會特別指出，從一月推行一站式服務至今，其中有5％的新進移工，已轉換雇主或工作。許多雇主反應，其外籍看護經過一站式服務，許多人在一個月左右就開始以怠工等方式，逼迫雇主同意其轉出，溫立委上述論點看似合理，企圖蒙混過關，細究起來漏洞百出，因溫立委未把上述問題現象和政策連結的邏輯，說明清楚，企圖將外籍看護以怠工等方式，逼迫雇主同意其轉出之現象，是完全受到「移工一站式服務」政策的影響，但這要如何證明？有任何科學依據，可以說明其關聯性嗎？

政策設計和實施勿受到絕對二元對立思維控制，否則將導致政策失敗和資源虛耗，而溫立委的說法，反讓雇主端和移工端陷入絕對二元對立的政策危險，筆者反而認為移工一站式課程服務，可增加雇主如遇到移工失聯，雇主將遇到照顧對象空窗期，找不到看護工求助無門問題的防治宣導，一方面也可讓移工知道失聯後，除了移工自己將陷入危機外，也會對雇主和台灣社會產生負向影響，一方面保護到移工，同時可保護到雇主，另外也可運用一站式課程強化移工的溝通技術，幫助移工度過和雇主溝通困難導致失聯的難關，而移工一站式課程，也可新增台灣官方引導的移工同鄉團體組織，除了避免移工因同鄉錯誤訊息，導致陷入成為失聯移工打黑工的危險，一方面也能為移工帶來身心靈的實質支持，運用政策顧好移工，也能同時顧好雇主。

最後，國民黨立委溫玉霞、王鴻薇貿然提出廢除「移工一站式服務」口號，實為不負責任，因一站式服務政策，除保障移工人權，也有效促進行政文件的效率，目前可進行政策修正而非斷然廢除，而蔡政府也需透過一站式服務課程幫助保障雇主端的權益。

（政治工作者、教育博士）

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