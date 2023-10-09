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自由開講》廢考監可以，凍結考監不可行

2023/10/09 14:12

◎黃振

柯文哲先生昨（8日）天提出幾項他擘劃的憲政體制願景，其中一項「凍結考試院、監察院」頗有新意，因為他要做的是「凍結」而非「廢除」。雖然個人並不反對廢除監察院，但柯文哲提出的做法，恐怕與現行法制有所不合，甚至有違反憲法的可能。

柯文哲昨（8日）晚於萬華廟口開講時，先提出了3大憲改政策與廢除考試院、監察院，他認為，未來總統任命行政院長時，應主動請立法委員們「假投票」，獲得過半立委同意，才能任命。（資料照）

考試、監察兩院源於孫文五權憲法架構，但歷經制憲、七次修憲，政府組織架構早已不同於孫文的想法，這兩院的地位也漸漸被邊緣化，略顯尷尬，廢除並非不可能。但是柯文哲提出以「這屆做完、下屆不提名」的方式來實現「凍結考監」，取代「廢除考監」，早就在十幾年前被司法院大法官明確宣告不可行。

當年陳水扁總統提名幾位監察委員人選，送到立法院咨請同意，在野陣營擺爛不予審查，導致監察委員難產，監察院停擺。那時，還是立法委員的賴清德便領銜向大法官聲請釋憲。2007年8月，大法官做出司法院釋字第632號解釋，認為總統有責任及時提名繼任人選，立法院也應及時審查，以確保監察院能不間斷地行使憲法職權。畢竟國家部分功能仍由監察院行使，如果無法運作，將對台灣整體政府體制造成損害。因此，總統消極不提名，或立法院消極不審查，都是違憲。考試院當然也是同理。

可見，雖然廢除考監並非不可行，但必須遵循憲政秩序（除非要革命、制定新憲法）。總統本身就是憲法機關，對憲法負有忠誠義務，維護憲政秩序，讓國家組織正常運作，總統責無旁貸。總統候選人的政策，可以對政府組織大破大立，但卻不能違反憲法。

柯文哲如果要「廢除考監」，那只要取得全民共識，修憲即可。但是，如果不廢除考監，反而想用「不提名」方式「凍結考監」偷吃步，恐怕不是可行的辦法。

（學生）

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