自由開講》要求林飛帆退選，是在「助攻」王鴻薇？

◎黃川

連續兩週，台灣社會的「#ME TOO」運動熱潮，風湧未歇。國民黨、民眾黨，都不約而同地爆出令人「憤怒」的性騷事件。而此時，更令人感嘆的，當初指著民進黨罵的政治團體、社會名嘴，現在竟都紛紛「業力引爆」、「中箭落馬」。俗諺有云：「當一根手指頭指著別人，四根手指頭正指著自己」，這句話套用在現今局勢，果真所言不假。

其實，攤開檯面上的政黨，民進黨主席賴清德當機立斷，反而得到社會好評；像國民黨躲躲藏藏，當然就只能自甘「老三」。據媒體報導，民進黨性騷案調查出爐，時任民進黨副秘書長「林飛帆無違規」。卻仍有部分聲音，還在不斷「跳針」林飛帆應該對性平案件的處置方式負責。明眼人一看即知，如此的聲音，根本是「別有居心」，甚至可說是落入了藍營的「論述陷阱」，邏輯完全站不住腳。原因如下：

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第一，要求林飛帆退選，在這背後，其實是不折不扣的「政治操作」。要求林飛帆退選，等於是在「助攻」王鴻薇。已經有論者指出，林飛帆對於民進黨的「性平」案件，「於理、於法、於整體環境」的處置，都沒有不妥之處，這也反應在民進黨的調查報告中。況且，時任婦女部主任選擇「隱蔽」，要說督導主管「吃案不報」，根本是欺人太甚、誇大其詞。而事後，林飛帆也表達了積極查核處理的態度，這和國民黨結構性的性騷吃案，問題完全不同。

要求林飛帆退選，在這背後，其實是不折不扣的「政治操作」。（資料照）

更重要的是：要求林飛帆退選的背後，根本是簡單的「政治鬥爭」邏輯。因為，對於國民黨而言，就是要把「最強的對手」鬥倒，勝算才會高。如果林飛帆不強，以王鴻薇的個性，大可隔岸觀火、乘風納涼；但就是因為林飛帆已經展現堅強的候選人實力，王鴻薇此時才會「見獵心喜」、「忙得團團轉」，急著「敲鑼打鼓」，要求林飛帆退選。

而從數據來看，確實如此。攤開過往選舉紀錄，2020年，吳怡農以素人之姿，與蔣萬安僅有5%左右的差距；2023年的補選，吳怡農更以不到6000的票數，惜敗王鴻薇。如今，民進黨檯面上的政治人物，就屬林飛帆和吳怡農性質最接近，同樣有著高學歷、高知名度、高國際觀、優質形象；更重要的是，林飛帆豐富的社會運動背景，更可看出林飛帆「捍衛家園」的堅定決心。因此，可以說是王鴻薇「急了」，才會在性騷案發生後，狂踩林飛帆；反過來說，正因為林飛帆是民進黨的「最強棒」，藍營才會「無所不用其極」，處心積慮想把林飛帆拉下來。

因此，要求林飛帆「退選」的論述，根本落入藍營的「論述陷阱」。換個角度言之，面對「國民黨」的性騷案件，難道王鴻薇就比民進黨「更乾淨」、「更進步」、「更有價值」？不客氣地說，或許王鴻薇腦中「只有政治」，根本沒有「性別平權」的底蘊。

近來，國民黨接連爆發性平事件，但反觀，王鴻薇卻對於同黨的傅崐萁性騷資深媒體人一案「鴉雀無聲」，當初要求民進黨對林飛帆「該查就查」的勇氣，竟然蕩然無存。這幾日，國民黨女議員鍾沛君遭媒體人朱學恆「斷片亂親」，王鴻薇等了一天，竟然只擠出「遇到性騷擾應該勇敢說出來」之類的屁話，對於性騷的當事人朱學恒，根本「大氣不敢哼一聲」。試問：這就是王鴻薇面對「性平」案件的態度？王鴻薇只有「說一套做一套」的偽善，她敢不敢叫朱立倫「連帶負責」？而王鴻薇竟還有臉要求「非當事人」、甚至是被「無辜牽連」的林飛帆退選，這是王鴻薇的「雙標」，還是「別有居心」？林飛帆調查無違規，王鴻薇是否應該道歉？

近來，國民黨接連爆發性平事件，但反觀，王鴻薇（中）卻對於同黨的傅崐萁性騷資深媒體人一案「鴉雀無聲」，當初要求民進黨對林飛帆「該查就查」的勇氣，竟然蕩然無存。（資料照）

舉這樣的例子，只是要突顯：民進黨勇於面對問題，而國民黨卻「忽視問題」，甚至「掩埋問題」。因為，案件一發生，林飛帆雖然並非當事人，卻也表示「未能在第一時間接住當事人深感抱歉」，這就是「勇於直球對決」的勇氣。反觀王鴻薇，對於黨內的性平事件，卻唯唯諾諾、不敢面對，已經在道德勇氣上，未戰先輸。

順著這樣的邏輯，更可以明顯看出：近期部分人士「要求林飛帆退選」，根本是別有居心的「政治操作」。如此荒謬的說詞，已經隨著案件的調查，水落石出，毫無任何說服力可言。而部分藍營政治人物、媒體人「各懷心機的指控」，甚至還利用性騷事件遂行自己的「政治目的」，終究會被智慧的選民「看破」，最終真相大白。

（研究生）

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