晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談謝國樑的「黃金」2年與「3宗罪」

2024/07/11 17:02

◎缺理

基隆市長謝國樑短短不到兩年的時間內，就涉嫌三宗刑案 。（資料照）

讓我們來瞧瞧基隆市長謝國樑這位「多才多藝」的市長如何在短短不到兩年的時間內，就涉嫌三宗刑案，讓市府的名聲在全國範圍內「響亮」起來。這位市長可真是忙碌，不僅忙著治理城市，還忙著應對各種指控。從底渣再利用標案、強闖東岸商場，到公益青年就業電動機車補助案，謝國樑的名字頻頻出現在新聞頭條上，真是令人「敬佩」。

天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案，去年得標價為前年廠商的近15倍。圖為天外天焚化廠。（資料照）

天外天垃圾回收廠底渣再利用標案

首先，我們來看看底渣再利用標案。基隆市政府去年辦理的天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案，最終由吉衛公司得標。每公噸的處理費用高達二萬五千元，這價格可是前任承包商永盛公司的近十五倍。這樣的差異，怎能不引起質疑？民進黨基隆市議員鄭文婷就直指這其中存在著嚴重的圖利嫌疑，認為謝國樑可能涉及貪污罪。基隆地檢署也因此將謝國樑列為「他」字案被告，調查這其中的貓膩。

市政府交通處和警方在年初凌晨進入東岸商場點交，被原營運商主富服裝公司指控為強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪行。（資料照）（資料照）

市府帶警方 強闖東岸商場案 

接下來，更加戲劇化的事件是強闖東岸商場案。今年年初，基隆市政府重新招商，將東岸地下停車場及商場的經營權交給微風集團。然而，市政府交通處和警方在二月一日凌晨進入商場點交的行為，被原營運商主富服裝公司指控為強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪行。這情節，真是有如警匪大片，謝國樑瞬間從市長變成了「強盜」。基隆地檢署也不敢大意，迅速將此案由「他」字案轉為「偵」字案進行調查。這樣的劇情，實在讓人瞠目結舌。

公益青年就業電動機車補助案

最後，我們來看公益青年就業電動機車補助案。市府宣稱要補助市民購買特定品牌的電動機車，這看似一個好事，卻被市民質疑是圖利特定廠商。市府指定的三款補助車型，分別是光陽機車的i-One都會版、S6Rex，以及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款。這樣的指定，讓人不禁懷疑，這背後是否存在利益輸送？市民的質疑聲音不斷，最終這案件也被基隆地檢署立案調查，謝國樑再一次被列為「他」字案被告。

讓我們用數據來看看這些案子的影響。根據基隆市政府的資料，天外天垃圾資源回收廠每年處理底渣的量約為10萬噸。按照吉衛公司的價格計算，這意味著每年的處理費用高達25億元。相比之下，前任承包商永盛公司的價格，每年只需約1.67億元。這樣的差異，不禁讓人懷疑這其中是否存在巨大的利益輸送。

在強闖東岸商場案中，根據主富服裝公司的報告，該商場每月的營業額約為500萬元。假設這樣的營業額持續一年，那麼這個商場的年營業額將達到6000萬元。這麼高的營收，難怪市政府會如此「積極」地進行點交，哪怕被指控為強盜罪也在所不惜。

至於電動機車補助案，根據市府的資料，預計有3000名青年受益，每台車的補助金額約為2萬元。這樣一來，市府總共將支付6000萬元的補助金。這些錢進入指定廠商的口袋，是否又是一個利益交換的陰謀？

謝國樑的這三宗案件，不僅讓市府的形象受到嚴重損害，更讓市民對市政府的信任大打折扣。作為市民，我們有權利知道這些事件的真相，有權利要求一個清廉、透明的政府。謝國樑是否能夠洗清這些罪名，我們拭目以待。但無論如何，市民的眼睛是雪亮的，我們不會輕易被蒙蔽。

謝國樑，你的「黃金」兩年，是否真能如你所言，為市民帶來福祉，還是只為你自己及你的利益集團鋪平道路？市民的聲音會告訴你答案。讓我們繼續關注，繼續監督，讓這些案子得到公正的處理，讓正義不會被埋沒。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書