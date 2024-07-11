自由開講》談謝國樑的「黃金」2年與「3宗罪」

◎缺理

基隆市長謝國樑短短不到兩年的時間內，就涉嫌三宗刑案 。（資料照）

讓我們來瞧瞧基隆市長謝國樑這位「多才多藝」的市長如何在短短不到兩年的時間內，就涉嫌三宗刑案，讓市府的名聲在全國範圍內「響亮」起來。這位市長可真是忙碌，不僅忙著治理城市，還忙著應對各種指控。從底渣再利用標案、強闖東岸商場，到公益青年就業電動機車補助案，謝國樑的名字頻頻出現在新聞頭條上，真是令人「敬佩」。

天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案，去年得標價為前年廠商的近15倍。圖為天外天焚化廠。（資料照）

天外天垃圾回收廠底渣再利用標案

首先，我們來看看底渣再利用標案。基隆市政府去年辦理的天外天垃圾資源回收廠底渣再利用標案，最終由吉衛公司得標。每公噸的處理費用高達二萬五千元，這價格可是前任承包商永盛公司的近十五倍。這樣的差異，怎能不引起質疑？民進黨基隆市議員鄭文婷就直指這其中存在著嚴重的圖利嫌疑，認為謝國樑可能涉及貪污罪。基隆地檢署也因此將謝國樑列為「他」字案被告，調查這其中的貓膩。

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市政府交通處和警方在年初凌晨進入東岸商場點交，被原營運商主富服裝公司指控為強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪行。（資料照）（資料照）

市府帶警方 強闖東岸商場案

接下來，更加戲劇化的事件是強闖東岸商場案。今年年初，基隆市政府重新招商，將東岸地下停車場及商場的經營權交給微風集團。然而，市政府交通處和警方在二月一日凌晨進入商場點交的行為，被原營運商主富服裝公司指控為強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪行。這情節，真是有如警匪大片，謝國樑瞬間從市長變成了「強盜」。基隆地檢署也不敢大意，迅速將此案由「他」字案轉為「偵」字案進行調查。這樣的劇情，實在讓人瞠目結舌。

公益青年就業電動機車補助案

最後，我們來看公益青年就業電動機車補助案。市府宣稱要補助市民購買特定品牌的電動機車，這看似一個好事，卻被市民質疑是圖利特定廠商。市府指定的三款補助車型，分別是光陽機車的i-One都會版、S6Rex，以及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款。這樣的指定，讓人不禁懷疑，這背後是否存在利益輸送？市民的質疑聲音不斷，最終這案件也被基隆地檢署立案調查，謝國樑再一次被列為「他」字案被告。

讓我們用數據來看看這些案子的影響。根據基隆市政府的資料，天外天垃圾資源回收廠每年處理底渣的量約為10萬噸。按照吉衛公司的價格計算，這意味著每年的處理費用高達25億元。相比之下，前任承包商永盛公司的價格，每年只需約1.67億元。這樣的差異，不禁讓人懷疑這其中是否存在巨大的利益輸送。

在強闖東岸商場案中，根據主富服裝公司的報告，該商場每月的營業額約為500萬元。假設這樣的營業額持續一年，那麼這個商場的年營業額將達到6000萬元。這麼高的營收，難怪市政府會如此「積極」地進行點交，哪怕被指控為強盜罪也在所不惜。

至於電動機車補助案，根據市府的資料，預計有3000名青年受益，每台車的補助金額約為2萬元。這樣一來，市府總共將支付6000萬元的補助金。這些錢進入指定廠商的口袋，是否又是一個利益交換的陰謀？

謝國樑的這三宗案件，不僅讓市府的形象受到嚴重損害，更讓市民對市政府的信任大打折扣。作為市民，我們有權利知道這些事件的真相，有權利要求一個清廉、透明的政府。謝國樑是否能夠洗清這些罪名，我們拭目以待。但無論如何，市民的眼睛是雪亮的，我們不會輕易被蒙蔽。

謝國樑，你的「黃金」兩年，是否真能如你所言，為市民帶來福祉，還是只為你自己及你的利益集團鋪平道路？市民的聲音會告訴你答案。讓我們繼續關注，繼續監督，讓這些案子得到公正的處理，讓正義不會被埋沒。

（作者從商）

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