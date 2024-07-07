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自由廣場》拆樑案 國民黨不該再掀對立

2024/07/07 05:30

◎ 李坤隆

隨著基隆市長謝國樑的罷免案成為全國焦點，我們不樂見國內政治對立情況越來越明顯，除希望罷免相關的人員可以按部就班，不要製造或帶動過多的情緒外，更希望國民黨可以面對事實，尊重連署達到門檻的公民意志，不要在這個時間點增加對立的仇恨值，否則恐怕台灣社會的政治氛圍會更加的詭譎，而國家的進步勢必因此連帶受到影響。

我們看到，當公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免時，國民黨基隆市黨部就點名議長童子瑋在內的五名民進黨市議員，有意推動罷免以進行反制，這種針對性的行動背後當然是有極強的政治動機，但不管是為了「固樑」或壯大反罷免的聲勢，顯然已加深雙方對立。

其實，國民黨應該深刻反省的是謝國樑為什麼會被罷免，畢竟會激起超過四萬人的怒火，一定有其原因，如果可以針對問題提出釋疑，並加以檢討改進，那麼罷免行動或許還能轉圜，相反的當這樣的行動捲入政黨因素，又忽略民眾怒火，可以想見的不管結果如何，都將讓目前已經無解的政治對立更加的極端化。

更何況，國民黨還準備要發起針對性的罷免，這樣的結果只會引發基隆人更大的憤怒，更可能讓明年的立委大罷免行動遍地開花，所以期待國民黨能夠在這個時候理性的審酌整體局勢，千萬不要做出損人不利己的動作才好。

政治是妥協的藝術，但民意才是最重要的展現，「拆樑」行動有其出發點，就讓基隆人做出抉擇，才是我們最期待的，否則政黨製造更多的對立仇恨值，對於國家的未來有什麼好處呢？

（作者為大學教師）

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