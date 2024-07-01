自由開講》「拆樑」是遏止中共勢力最有力的開始！

◎陳啟濃

國民黨為了阻擋基隆市長以及明年二月展開的立委罷免運動，意圖把罷免的門檻透過立法院修法降低，國民黨的政治人物也開始跟人民心戰喊話意圖混淆視聽。台北市長蔣萬安認為為罷免而罷免是在傷害民主，事實卻是基隆市長傷害人民在先，人民只是行使民主制度授予人民罷免的權利，朱立倫還指控罷免是在進行政治鬥爭。

重量級人物都紛紛說重話，醜化人民行使罷免的權利，可見這次的基隆市長罷免行動，國民黨已經有了最壞的打算，才會說出這麼多無所不用其極的醜話。然而適得其反，每一句話只是一再的印證國民黨的「雙重標準」以及「昨是今非」的政治騙術。台灣人民早已覺醒，特別在面對中共政治滲透已經公然進入立法院的當下，對於違反民主原則的政治人物，只有透過罷免才能終止他們的惡行惡狀。

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基隆市長罷免的這一戰，除了是基隆市民要終止一個濫用權力不尊重市民的市長的職權，更是對於台灣人民守護民主制止紅色勢力滲透台灣政治的一場保衛戰。基隆市民有幸，在台灣對抗中共勢力的歷史關鍵時刻，做出光榮的罷免選擇。這是基隆市民對台灣民主貢獻上的光榮意義，歷史將會大大記上一筆。

基隆市長罷免的這一戰，除了是基隆市民要終止一個濫用權力不尊重市民的市長的職權，更是對於台灣人民守護民主制止紅色勢力滲透台灣政治的一場保衛戰。（報社合成／資料照、路透社）

更重要的對於那些現在還在立法院濫用職權的藍白兩黨的立委，可以發揮警惕嚇阻的力量。讓他們不敢再恣意妄為，繼續違法濫權的做出對守護台灣民主制度的傷害，不再修正法案破壞轉型正義的成果。唯有「拆樑行動」獲得最終的成功，才能實現台灣人民當家作主，用民主制度力抗中共政治滲透。

（作者為政治評論員）

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