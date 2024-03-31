自由開講》國民黨立院黨團提案新瓶裝舊酒，矇騙選民？

◎袁冰凝

國民黨立院黨團26日提案「新冠病毒疫情延續超過一年、我國疫苗施打時程仍未見明確」（第11002223號），內容為「考量新冠病毒疫情已經持續超過一年，而我國疫苗施打時程仍未見明確，短期內疫情仍難有效控管，邊境管制亦將持續一段時間，因此部分國人因邊境管制等防疫規定及避免感染疫情考量而遲遲無法返台，將導致依戶籍法第十六條第三項規定：出境兩年以上，應為遷出登記」。不僅讓人貽笑大方，且不禁令人質疑是否已無案可提？抑或新科立委較多，不知如何提案？

武漢肺炎疫情都過去那麼久了，國民黨立委謝衣鳳、蘇清泉在提出戶籍法修正提案時，還說疫情持續一年，疫苗還沒施打。（圖取自立法院網站）

目前接種新冠疫苗的進程，已經到XBB疫苗，且全國接種人數已近207萬人，且規畫於4月上旬，針對65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，執行第二劑XBB疫苗的接種，試問哪來的「疫苗施打時程仍未見明確」？

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此外，新冠疫情邊境管制部分，台灣自2022年10月13日凌晨起，入出境即已解封，入境者不必再居家隔離，台灣民眾也可以出國旅遊。試問哪來的「邊境管制亦將持續一段時間」？

國民黨立院黨團會提出上述法案，應該有以下幾種可能：

一、提案前一日喝醉酒，拿錯提案資料。

二、打算新瓶裝舊酒，抄襲舊提案，矇騙選民。

三、不關心時事動態，導致不知今夕何夕。

國民黨立院黨團此種「複製貼上」的提案作為，不啻是浪費人民辛苦的納稅錢，亦辜負當初選民的託付，相信全國選民的眼睛都在看，下回選舉時就淘汰這群尸位素餐的立委吧！

（法務人員）

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