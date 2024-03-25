自由開講》為什麼國民黨要打臉馬英九？

梁昀明

關於國會能否質詢總統，素有明確憲法依據可循，原本都已經是蓋棺論定，幾乎沒有討論空間與必要的議題，而且其實早在馬英九執政的時代，就已經有馬英九親自公布的答案了，沒想到現在總統選輸卻僥倖贏得國會多數的國民黨為了翻桌重來，竟然不惜打臉自家前主席。

時間回到2000年，失去總統選舉權的國大代表們厭倦了認為選舉已不敷成本，欲將國大改為任務型比例代表制。於是，各政黨開始協商國民大會的權力該如何分配處理，除將司法、考試、監察人事同意權改由立法院行使外，亦將一年一次總統國情報告的聽取權力轉移給立法委員們。當時，國、民兩黨對於權力移轉凝聚了七點共識，共同提出修憲案，並是在幾乎全數支持下通過修正案。 其中，關於總統國情報告的部分，白紙黑字清清楚楚：「移轉至立法院的職權：『聽取國情報告』」，並停止「檢討國是、提供建言」。換言之，當時兩黨共識都是認為立委能聽取總統報告，但不能提出「國是建言」，因為這是總統應否受立法院監督的問題。

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事實上，八年後立法院討論呂學樟等人所提出的《立法院職權行使法》修正案時，國民黨籍的前立院秘書長林錫山也確認了同樣的概念：「總統不受立法院監督」，即便總統要綜合答覆，也需要確認是否違反憲政精神。也因此，2008年國民黨單獨過半的立法院，最終將法規修正為「立法委員得就報告不明瞭處，提出問題」，且「經總統同意時，得綜合再做補充報告」。當時立法理由甚至特別註明「為兼顧憲政精神，引入總統自行同意之設計」，還說這並非「憲法義務」只是希望「達到間接溝通的效果」。

今日的國民黨不僅對各國國情報告的正常情境視而不見，避談當年自己挾多數席次而通過的修法版本與立法理由，更忘了馬英九前總統當年堅決反對的立場。（資料照）

2012年時，朝野為了馬英九是否到立法院做國情報告，有了更進一步的討論。當時馬英九的發言人說，根據憲法規定與精神，總統「一問一答」的備詢形式，形同總統對立法院負責，將會混淆總統與行政院長間角色分際及權責分工，因此堅決反對。 其實，不論是總統制的美國或雙首長制的法國，都只是邀請元首赴國會進行報告，而沒有接受國會議員質詢的情況。相較之下，台灣在國民大會時期，李登輝前總統還更進一步，針對國大代表的「國是建言」予以綜合答覆，已較各國更具回應民意的精神。

然而，今日的國民黨不僅對各國國情報告的正常情境視而不見，避談當年自己挾多數席次而通過的修法版本與立法理由，更忘了馬英九前總統當年堅決反對的立場，最終，為了找到機會能羞辱民選總統，不惜重重地打了馬英九一巴掌。

（政治工作者）

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