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新聞線上》假國會改革之名違憲擴權

2024/03/21 05:30

記者陳杉榮

國民黨僥倖贏得國會最大黨之後，果然毫無忌憚，立委奮勇爭先，大肆提案，假國會改革之名行違憲擴權之實，這些法案不但不能增加國會監督制衡，反而破壞憲政體制，傷害國會運作，干涉法院審判，而且嚴重侵害人民權益。假設「聽證調查」及「藐視國會罪」這些違憲擴權提案在立法院三讀立法，必將摧毀代議政治，造成天下大亂。

國民黨從來不會因為立委席次增加而走上正道，傅崐萁擔任總召掌握大權，以其過去的背景淵源，挾立法院長韓國瑜自重，黨內沒有人能監督制衡傅總召。國民黨主席朱立倫的學養背景本受國人尊重，但他除了專門反對民進黨的各種主張之外，對於國民黨立委提案涉及違憲擴權，嚴重侵犯人民權益，不僅沒有辨識能力，還做狡辯護航之詞，如何對得起選民對國會最大黨的支持？

檢視這些標舉「國會改革」的提案當中，有關人事同意權的審查要多久，立法院正副院長修正為記名投票，這是「國會自律」和「政黨紀律」的問題。一個政黨能不能約束黨籍立委遵守黨紀投票，還需要修法「以正視聽」，這是丟臉的事，國民黨要修法，任由他去。

其次，有關總統國情報告常態化，本為憲法增修條文規定，在國民大會虛級化之後，立法院本應邀請總統做國情報告。過去八年，完全執政的民進黨嚴重失職，再往前八年，完全執政的國民黨也是嚴重失職。國民黨團要總統國情報告常態化，出發點是對的，但「即問即答」的方式，有違憲法增修條文規定。

嚴重的是，國民黨主張立法院擁有調查權和聽證權。在五權憲政體制之下，監察院掌理調查權的行使，立法院要掌理調查權，除非修憲改採「三權分立」，否則就是侵害監察權，國民黨立委真的想要調查權的話，應提案修憲。但國民黨立委不此之圖，卻提案修改法律，增列調查權和聽證權。在調查和聽證的大帽之下，受到調查和聽證的官員、企業、法人、基金會、社團或自然人，不在期限內提供文件、帳冊、財報等資料，不依規定接受調查、聽證的作證或詢問，就會被移送法辦，遭受刑事和行政處分，國民黨還規定法院必須限期處理。羅織罪名，踐踏人權，莫此為甚！

不僅如此，荒謬透頂且入人於罪的「藐視國會罪」，更是讓立委對行政官員佈下天羅地網。國民黨立委主張官員答詢隱匿或作虛偽陳述、官員無故缺席、官員實問虛答、官員反質詢等，不但比照侮辱公務員和侮辱公署罪處罰，還要受更重的刑事處罰。把官員當小偷，視官員如寇讎，未來「官不聊生」，將會嚴重傷害政府各項施政的推動。

我國刑法採「罪刑法定主義」和「三級三審制度」，偵查審判各有嚴謹程序。依照國民黨立委違憲擴權的「國會改革」提案，立委可以任意剝奪官員和人民的自由權和財產權，立法院變成「血滴子」，國民黨內竟無任何一個人提出不同意見，沒有任何一個國民黨立委發現問題的嚴重性。看到這種提案，難怪有人好奇的問：「這幾年下來，國民黨立委到底是餓了多久？」

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