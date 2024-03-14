新聞線上》立法院「大法官」

記者陳杉榮

稍具憲法知識的人都知道，我國只有司法院設「大法官」，但第十一屆立委宣誓就職後，立法院竟然也出現「大法官」，國民黨立委翁曉玲可謂「箇中翹楚」，她說立委質詢行政院長是「上對下關係」，提案修法總統選舉採「二輪投票」，還要制定「監察委員行為法」。這位立法院「大法官」一鳴驚人，之前說要在法定會期召開臨時會鬧出大笑話的國民黨團總召傅崐萁，早已看不到翁立委的車尾燈。

這一屆立法院改變了過去八年民進黨絕對多數的結構，國民黨成了第一大黨，來勢洶洶，毫不客氣，網紅立委葷素不忌，不顧吃相，只顧聲量，學者出身的立委也是不遑多讓，法學博士出身的翁曉玲在最短的期間內，被封為「驚世立委」，她提出的許多見解，讓人驚嚇不已。一葉知秋，未來國會最大黨必然還會推出更多讓人「拍案驚奇」的巨作，民進黨團總召柯建銘和幹事長吳思瑤可有得忙了！

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中華民國憲法是在民國三十六年經國民政府公布施行，行憲七十七年，歷經「動員戡亂時期」到「憲法增修條文時期」，五權體制從未改變，也從來沒有任何一位立委敢說立委質詢官員是「上對下關係」，翁曉玲博士是行憲後的第一人。罔顧憲法「權力分立與監督制衡原則」，把立法院當成「太上行政院」，竟堂而皇之在國會殿堂荒唐上演。

不僅如此，翁曉玲還提案修正總統副總統選舉罷免法第六十三條，主張總統選舉採二輪投票制。翁立委如果提案修憲改變總統選制，完全沒有問題，但法律不能逾越憲法。憲法增修條文第二條第一項明文規定，總統副總統選舉，以得票最多之一組為當選。她認為依民國三十六年公布施行的憲法本文，總統選舉採絕對多數，並有二輪投票。這種認知漠視了法應與時俱進的時代精神，憲法本文規定總統由國民大會代表選出，是「間接選舉」，憲法相關條文已遭凍結，一九九六年「總統直選」後，哪來國大代表？又何來二輪投票？修法提案明顯違憲。

翁立委近日在質詢監察院相關議題時又提到，監察院可以比照立法委員行為法，制定監察委員行為法，約束不適格的監委，如果監察院不提，她可以提案。翁委員又逾矩了，依照憲法增修條文規定，立委除行使監委的同意權外，無權管束監委的行為，立委管到監委頭上，真的管太多了。話說回來，翁曉玲磨刀霍霍、四處出鞘，顯見她很想當一位稱職的國會議員，但請她先回去重修法律系大一憲法課程，溫習一下「權力分立與監督制衡原則」，再回來立法院問政不遲。

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