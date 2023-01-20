自由開講》銓敘部應檢討考績規定，終結公務員考績亂象

陳宏煇

2001銓敘部年在沒有任何法源依據下，以一紙行政命令，將考績甲等人數比例限定在75%，從此這25%的門檻成了許多公務員的夢靨。

各公家機關為了符合銓敘部的「規定」，因此訂定了許多「內規」，像是新人剛到任的前幾年，由新人「扛」起乙等考績的重責大任，友人擔任公務員的第一年，雖然資淺卻充滿了熱情，對公務員還懷抱許多憧憬與夢想，因此對各項工作均全力以赴，還額外接了很多不是自己份內的工作，原以為考績會跟工作表現成正比，沒想到就因為資歷淺的內規，年度考績被考列為乙等。

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2001銓敘部年在沒有任何法源依據下，以一紙行政命令，將考績甲等人數比例限定在75%，從此這25%的門檻成了許多公務員的夢靨。（資料照）

另一位友人更慘，原本在政府單位任職，工作積極認真，卻因為身體因素，而轉調至學校任職，沒想到轉換單位後，第一年雖然認真負責，但單位還是以新人為由將他考績打乙等，形單影隻下他也只能忍氣吞聲，第二年他更積極在工作與業務上，還辦理學校多項重大活動，沒想到還是被考列為乙等，讓他對單位頓失信心，對工作也失去熱情，此後每天如同行屍走肉般地到學校上班、準時下班，果不其然第三年考績又要被考列為乙等，她終於受不了，在考績會議時質疑考績不公，最後主管決定各單位兩人為一組，考績輪流拿乙等。

第三位友人更慘，單位考列考績的遊戲規則是，「只要有請假，考績就列為乙等。」而友人因為父喪向主管請喪假，主管對他說明完單位考績的遊戲規則後，請他改以年度特休假名義請假，但友人認為父親過世請喪假天經地義，堅持請喪假十五天，結果當年度的考績果然被列為乙等，讓他對單位相當失望，卻也相當無奈。

銓敘部限制公務員年終考績甲等的人數上限75%，實施二十多年來，各公家機關單位為了符合規定，「窮則變、變則通」，訂定單位的專屬「遊戲規則」，有些甚至還年年變換「遊戲規則」，不管你努不努力、認不認真，只要違反「遊戲規則」就會變成乙等。

如果你是公務員，你還會認真努力的工作嗎？你還會對工作充滿熱情嗎？

去年的考績已經底定，新的一年才剛開始，但公務員卻是「幾家歡樂幾家愁」，考績拿乙等總是那些人，考績獎金總是比人家少一半，真是情何以堪啊！期盼銓敘部能夠檢討現行考績規定，並且調升公務員考績甲等上限人數比率，唯有讓考績能夠回歸正常化，讓年輕的公務員對政府有信心且充滿希望，才能讓公務員能夠重拾熱情、樂在工作。

（軍退、現為大學生輔人員）

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