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綠學院觀點》假扮拯救世界的負碳技術超人：發電廠碳捕集、混氫混氨發電、生物炭

既然說火力發電會排碳，將燃煤、燃油、燃氣等化石燃料電廠排放的二氧化碳進行捕集及封存算負碳嗎？
綠學院

綠學院

2023/10/23 10:41

郭家倫

國慶連假期間，以色列和巴勒斯坦又爆發激烈衝突，預計受牽連的國家甚廣，殺紅眼的人越來越多，無論聯合國秘書長再怎麼強調氣候變遷已經失控，恐怕也無法讓人類同心同德往2050淨零目標推進。

距離2050只剩下二十多年，拯救世界的負碳技術超人還在刷牙洗臉還沒出門，怎麼辦呢？於是我們需要假扮超人。

距離2050只剩下二十多年，拯救世界的負碳技術超人還在刷牙洗臉還沒出門，怎麼辦呢？於是我們需要假扮超人。（圖片來源／綠學院授權轉載）

負碳技術vs發電廠碳捕集及封存

既然說火力發電會排碳，將燃煤、燃油、燃氣等化石燃料電廠排放的二氧化碳進行捕集及封存算負碳嗎？

黑貓白貓能減碳的就是好貓。把火力發電廠進行碳捕集及封存可以減碳，甚至達到碳中和，但不能算負碳。因為燃燒化石燃料就是將貯存於煤、石油、天然氣中的碳，轉換為二氧化碳並排放出來，因此會額外增加大氣中的二氧化碳，將其捕集及封存只是不增加碳排放，並不是碳移除。

不對啊，在負碳系列第一篇文章中不是說，碳捕集及封存要有負碳的效果，可以走生質能整合碳捕集及封存技術（Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS）路線？煤和石油來自動植物的屍體，不也應該是生質能嗎？

不對，因為這涉及到質量平衡與時間尺度的基本問題。

以植物為例，其組成就是近期空氣中的二氧化碳藉由光合作用固定而成的生質物（註一），燃燒後再度成為二氧化碳回到大氣中，可以假設又會被植物吸收，所以淨排放量低，是生質能；煤炭在亙古之前雖然是生質物，但在地底下埋藏許久，燃燒後才轉化為二氧化碳釋放至大氣中，則是「將古時候慢慢吸收下來的二氧化碳在短時間內還給現在的大氣」，對於現在的大氣而言，是明顯的淨增加，也因此造成全球暖化。

負碳技術的原則就是要使這裡的「移除」碳排放量，大於排放到大氣中的人為額外碳排放量，才能算負排放（Greenhouse Gas Removal）行為，否則頂多就是達到碳中和，沒有負碳效果。根據這個定義，我們再來釐清下一個應用是否是負碳的情境。

負碳技術vs混氫、混氨發電

《拯救世界的負碳技術超人身家背景大揭露》說過，常聽到的燃燒前、燃燒後、（純氧或）富氧燃燒等方式，都只能減碳而無法負碳。燃燒前與燃燒後捕集主要的問題是需要大量能源，純氧或富氧燃燒雖然可以減少二氧化碳的產生量，但氧氣來源得從空氣中分離產生，能耗也是非常驚人。若是二氧化碳的來源是煤或天然氣等化石燃料燃燒，就跟負碳就沒什麼關聯；若是二氧化碳的來源是生質物，結合碳捕集技術後，就可以說是負碳技術的一部份。

本地生質料源取得較不易，如果在天然氣中混氫、混氨發電呢？聽說台電就是走這條技術路線。

這條技術路線算是一種替代燃料，氫和氨都沒有碳分子，因此混燒後可以降低排放，但也不是負碳。

負碳技術vs生物炭

生質物這麼好，如果將生質原料製備成生物炭，並埋藏於土壤中，是否也是一種負碳技術？

理論上是，近似於黃碳。但由於生物炭製備需要投入額外的能源，因此其製備過程衍生的碳排放量需要考量。且與土壤碳匯面臨的問題相似，對應的方法學不足，相關研究並不齊備，無法確認生物炭的負碳效果。

幾乎所有負碳技術都要考慮時間尺度的問題。例如，把植物做成生質塑膠時，所吸收的二氧化碳仍貯存於其中，但若生質塑膠僅為一次性使用，沒有做成使用週期較長的建材或其他產品，很快就分解或燃燒將貯存的碳轉為二氧化碳排放出來，則因為使用週期太短，就不能算負碳。另外，生質塑膠生產過程中，通常也需要消耗額外的能源，因而也會增加碳排放量，除非使用再生能源生產，否則生質塑膠只能算是低碳材料，而無法成為負碳材料。

這三個技術都只能算是假扮拯救世界的負碳技術超人，但我們還是可以好好善用他們，雖然他們都不是真正的超人，但在這過渡時期，黑貓白貓能減碳的就是好貓。

（註一）生質物與生物質兩者相同，後者為大陸常用的翻譯，綠學院文章觸及兩岸用戶，因此時不時會交叉混用

本文經授權轉載自【綠學院】〈假扮拯救世界的負碳技術超人：發電廠碳捕集、混氫混氨發電、生物炭

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