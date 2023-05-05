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綠學院觀點》從TCFD到TNFD到底有完沒完！企業還得替環境及生物多樣性負責？

綠學院

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2023/05/05 12:16

◎柳婉郁／種樹生碳權的森林系女孩

「雖然你們綠學院都在談資本主義終將因環境變遷而需作調整，但這個世界共同的語言就是錢，所有沒辦法用金錢衡量的東西，都不可能成為主流。」

這種說法你很熟悉吧，當投資人或「成功商業人士」帶著憐惜的眼神看著你，他們多半很有錢、甚至已經財富自由，而你還在租房子住，你幾乎無法反駁。但是你心中卻有一個疑惑，如果這些人真的如他們說的那麼神，金錢是衡量價值的共同標準，為什麼自然環境會搞成今天這個樣子？

幾十年前，沒有人相信世界唯一強權美國將會倒下，但今天所有明眼人都看得出來我們將從單極世界走向多極世界，美元將不再是全球共同的語言。

所有我們曾經賴以維生的價值觀，正在倒下！

我是森林系畢業的，知道老的樹木會死去，新的樹苗會從它身邊長出來。正是在這樣的時代背景下，促使全世界現在有高達80多個國際組織及倡議都試圖提出新的衡量價值的方法。我們比較熟知的有GRI準則、TCFD框架及SASB準則，使投資者與公眾更加了解環境與社會層面對企業經營的風險，並據此編製ESG報告書，提供對於企業永續發展的正面貢獻或負面衝擊資訊。

這三項準則的演進目標雖相似，但仍略具差異，GRI準則傾向企業基本面向的全面非財務資訊揭露，TCFD強調氣候變遷對財務的影響評估，SASB則著重企業財務的重大影響評估。

然而，上述三項準則僅提供對企業的規範、氣候風險影響及面對永續的財務投資評估，除企業自身減碳外，尚未說明企業對於自然環境的影響，以及積極改善自然環境的作為。其中TCFD的揭露項目著重於「氣候變遷相關風險」，未考量由自然環境、生物多樣性提供的生態系服務之損害對企業造成的營運／財務風險，即自然相關風險。因此雖然我們可能對TCFD都還不熟，國際上就已經再次演化出其改良版：TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）。

2022年聯合國生物多樣性大會（CBD COP15），通過昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架（Kumming-Montréal global biodiversity framework），提出TNFD最主要目標為「提供各組織設定框架，對自然環境和生物多樣性等風險評估，並展開積極行動，以維護並協助全球投資不受自然環境變遷所帶來的負面影響」，將揭露項目轉變為全面性的「自然相關風險」。

（https://www.freepik.com/）

TNFD最有趣的地方在於對「LEAP方法學」界定，先切分為企業及金融機構，再分四個階段進行：

第一階段：定位與自然相關揭露（Locate），包含企業足跡、自然相關議題、地點識別優先性、部門鑑別，了解企業執行專案產生哪些生物多樣性影響。

● 第二階段：評估依賴與衝擊（Evaluate），涉及自然環境與生物多樣性鑑別，依賴與影響識別、依賴及衝擊分析，比如供應鏈對自然環境及生態影響。

● 第三階段：評估（Assess）實質重大風險與機會。

● 第四階段：準備（Prepare）作出回應與報告，涉及策略與資源分配，並展示揭露行動。

公司經營與發展正在受到氣候變遷、自然環境、生物多樣性的衝擊，這是人類歷史上從未發生過的。例如，一個賣蜂蜜的公司，可能會因為全球蜜蜂正在滅絕，而遭受到自然環境衝擊，大幅影響財務表現，這就是要在TNFD報告書中揭露的。而茶產業也是，相同的人力資本投入與種植面積，2021年臺灣茶葉年產量減少30%，正是因為極端氣候帶來的嚴重乾旱所致。自然環境議題已經不是社會公益，而是直接影響公司利潤與財務績效，這也是TNFD報告書要呈現的。Apple蘋果這幾年與美國緬因州北卡州合作造林專案，部分區域種植長葉松和白色雪松提供保育類蝴蝶棲息，提高生物多樣性，這就屬於TNFD報告書的揭露項目。

我非常樂見這樣的演化，因為這對森林來說是大利多。我之前的文章提到，這幾年大家很喜歡以自然為本的解決方案（nature-based solutions），當企業開始評估自然環境風險，這些以自然為本的解決方案例如森林碳權等，將會更受到重視。這80幾個國際組織及倡議雖然不會全部存活下來，但這一點都不重要，有一天我們會像樹木一樣死去，新的樹木會從我們身邊長出來，我們將會演化出衡量價值的新思維，這才是這個世界共同的語言。

本文經授權轉載自【綠學院】〈從TCFD到TNFD到底有完沒完！企業還得替環境及生物多樣性負責？

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