綠學院觀點》吃了誠實豆沙包的COP28專家解讀

當我們越來越專業，就會知道在氣候公約脈絡下，每一個議題的討論與談判，通常需要長時間的累積及醞釀；也因此，許多議題不一定在每一年都會有顯著的進展，在決議文中往往以「重申重要性」的方式涵蓋當年度所形成的各種微小成就。當這些討論及能量積累到一定程度，即有機會有所突破、得到顯著的決議進展。最理想的解讀方式，乃是與前一年的決議結果進行比較、以了解當屆COP的實質進展。

劉哲良

跨年期間我在家裡思考如何寫一個從任何人的角度來看都激勵人心的COP28決議解析，因為這次COP28現場可以感受到環保人的企圖心，大家誠意滿滿，到處都是欣欣向榮的發表會；結束後各大媒體報導本次大會的亮點，都會提及最大的勝利是終結化石燃料在未來全球淨零路徑中的生存空間。

COP28做了一次「全球盤點」，現實就是我們過去幾年說多做少、並沒有太大的進展，化石燃料在未來各國淨零路徑中的地位會被削弱、但不會真正被終結。

請繼續往下閱讀...

我不喜歡給讓所有人都不生氣的答案，我們必須認清現實，COP28實質上的進展是告訴世界：我們過去幾年並沒有太大進展！即便最後決議文中納入了約束化石燃料發展空間的文字，但這項聲明全文是：「考量公正、有序、平等（just, orderly and equitable）等原則，讓能源系統進行轉型並脫離化石燃料」。這不禁讓我們回想起《京都議定書》時期對於公平性原則各種探討經驗—這些原則的討論很容易變成實務上的約束條件，因為光是什麼是公正、有序、平等，每個國家都有不同的解讀和操作空間，要達成共識，就已經2050年了，因此比較務實的判斷是：化石燃料在未來各國淨零路徑中的地位會被削弱、但不會真正被終結。

COP28做了一次「全球盤點」，現實就是我們過去幾年說多做少、並沒有太大的進展，化石燃料在未來各國淨零路徑中的地位會被削弱、但不會真正被終結。（REUTERS）

我們其實沒有什麼樂觀的理由。根據IPCC評估，全球平均氣溫預計將在本世紀末上升4°C，若世界各國全面實施最新的國家自定貢獻（NDCs），未來升溫範圍將降至2.1°C至2.8°C之間，但也早就超過2°C，更不要說1.5°C。

COP28做了一次「全球盤點」（Global Stocktake, GST），真實情況是全球在減量的期中考上表現不佳、減得不夠多；而各國所提出的未來方案（2030年的NDCs）也不夠具企圖心，導致離想要的理想路徑還有不少的缺口，例如已開發國家必須在2020年之前將排放量（相較於1990年的排放水準）減少25%至40%，而這個目標離達成相距甚遠。

COP28也沒有通過全球碳交易市場機制的技術草案

另外，在《爭錢、爭糧、爭地盤！全國最精準視角的COP27重點整理》中讓眾人期待的全球碳交易市場，也成為這屆的遺珠之憾。由於在COP28大會開始進行之前，做為先導的附屬機構會議（SB）已完成全球碳市場機制（即《巴黎協定》第6.2條、第6.4條所支持的市場機制）的技術草案，原本期許COP28有機會將相關技術規則定案，今年（2024）即可正式啟動《巴黎協定》下的碳市場機制，惟在談判後期，不同國家對於審議機制的嚴謹度與處理細節仍無法完全達成共識，因此相關討論須留待下一屆進行議決。

這個談判發展可謂尚缺臨門一腳，但使用碳市場機制來為開發中國家提供氣候資金、並加速全球減緩工作的發展，仍是氣候公約下各國的共識方向、並沒有因此受到改變。而我國已正式成立碳交易平台，國際減量額度除了做為公司（自願性）碳中和及滿足供應鏈需求之外，亦存在用於抵減碳費之可能性。另一方面，站在整體國家角度，若接受氣候公約對於NDCs目標的遵約規則，使用其他國家的減量成效來抵減我國目標乃屬可行做法，因此持續關注此機制的後續發展，仍有其必要性。

只要是談能源、循環經濟、碳中和、ESG等綠色產業的議題，產業界有一群人即使看了所有媒體刊登的新聞或文章，都還是要等綠學院的觀點，可惜這篇文章不是熱鬧的活動宣傳，也不是同溫層刷存在感的，讓你失望了，但也不要因此絕望。因為當我們越來越專業，就會知道在氣候公約脈絡下，每一個議題的討論與談判，通常需要長時間的累積及醞釀；也因此，許多議題不一定在每一年都會有顯著的進展，在決議文中往往以「重申重要性」的方式涵蓋當年度所形成的各種微小成就。當這些討論及能量積累到一定程度，即有機會有所突破、得到顯著的決議進展。最理想的解讀方式，乃是與前一年的決議結果進行比較、以了解當屆COP的實質進展。

這跟人生很像，我們無法期待人生一天到晚都有高光時刻，每一次的改變和調整在當下都看不出所以然來，但是時間拉長之後，你已經蛻變成嶄新的你。我了解身為環保人的你擔憂目前的國際局勢會拖慢碳中和的速度，畢竟很多人都已經為了環境議題貢獻了一輩子，不希望毀在最後一哩路，但我們真正需要做的，是持續培養全局思維，讓綠學院支持你更有技巧地完成這個百年挑戰，掌握華人崛起千年一遇的大機會，這樣你就不再需要擔心川普是否回歸，也不再整天要求氣候轉型正義讓大家卡關，祝你新年快樂！

作者劉哲良，一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自綠學院〈吃了誠實豆沙包的COP28專家解讀〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法