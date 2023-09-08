自由開講》雙城論壇 蔣萬安兩岸實質對話是什麼？

◎張天泰

台北市長蔣萬安8月29日率領市府團隊前往上海參加雙城論壇，成為兩岸自疫情中斷官方交流3年多來，首位訪中的民選首長，他在論壇上致詞喊出「雙城好，兩岸就好」的政治口號，但此次明顯降低政治意涵，不僅未安排蔣和國台辦主任宋濤會面，且全程不提九二共識或兩岸一家親等舊政治口號。

台北市長蔣萬安在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為題發表演說。（資料照）

顯而易見，蔣致詞時故意提到中共想聽的「殖民歷史」、「帝國主義」、「民族榮光奮鬥」等關鍵詞，同時提及已故前總統蔣經國的名言，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，重複兩岸要務實面對發展，和平爭取雙贏的口號，過程中，蔣一直提此行實質對話很重要 但次實質對話內容是什麼？也沒有明白向台灣人民說明。

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但蔣萬安勿忘蔣經國前總統堅定反共保台的立場，以及曾說過「中華民國能生存，主要是堅決反共」，且蔣萬安出訪雙城論壇，台灣仍然遭遇共機擾台的威脅事實。

筆者曾親身到上海，上海曾是國際化一流城市，但現在卻因極權中共錯誤的政策治理，不只外國人和外資遠離上海，上海繁華街區如今許多店鋪歇業，景象蕭條，這是蔣沒有提到的真相，另外蔣提及上海和台北有類似點，筆者認為無誤，上海民眾曾在街頭高喊「習近平下台」，敢於發聲抗議和台北市民相同。

最後，蔣萬安有過「支持反送中」與「支持四個必須」風波，還曾表明「反對一國兩制」政治立場等紀錄，此次上海市長配合蔣，長期以來上海只派副市長來台交流，上海市長回應未來或可來台北參加論壇，但蔣也需注意，中共不可信，上海市長只是極權中共操控的傀儡棋子，一道命令就立即停職下台，當政治底牌現出，中共說變臉就變臉的危險真面目就會出現，更須小心「讓蔣家年輕新星也能臣服共產黨」的統戰陷阱！

（政治工作者、教育博士）

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