晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》雙城論壇 蔣萬安兩岸實質對話是什麼？

2023/09/08 11:17

◎張天泰

台北市長蔣萬安8月29日率領市府團隊前往上海參加雙城論壇，成為兩岸自疫情中斷官方交流3年多來，首位訪中的民選首長，他在論壇上致詞喊出「雙城好，兩岸就好」的政治口號，但此次明顯降低政治意涵，不僅未安排蔣和國台辦主任宋濤會面，且全程不提九二共識或兩岸一家親等舊政治口號。

台北市長蔣萬安在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為題發表演說。（資料照）

顯而易見，蔣致詞時故意提到中共想聽的「殖民歷史」、「帝國主義」、「民族榮光奮鬥」等關鍵詞，同時提及已故前總統蔣經國的名言，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，重複兩岸要務實面對發展，和平爭取雙贏的口號，過程中，蔣一直提此行實質對話很重要 但次實質對話內容是什麼？也沒有明白向台灣人民說明。

但蔣萬安勿忘蔣經國前總統堅定反共保台的立場，以及曾說過「中華民國能生存，主要是堅決反共」，且蔣萬安出訪雙城論壇，台灣仍然遭遇共機擾台的威脅事實。

筆者曾親身到上海，上海曾是國際化一流城市，但現在卻因極權中共錯誤的政策治理，不只外國人和外資遠離上海，上海繁華街區如今許多店鋪歇業，景象蕭條，這是蔣沒有提到的真相，另外蔣提及上海和台北有類似點，筆者認為無誤，上海民眾曾在街頭高喊「習近平下台」，敢於發聲抗議和台北市民相同。

最後，蔣萬安有過「支持反送中」與「支持四個必須」風波，還曾表明「反對一國兩制」政治立場等紀錄，此次上海市長配合蔣，長期以來上海只派副市長來台交流，上海市長回應未來或可來台北參加論壇，但蔣也需注意，中共不可信，上海市長只是極權中共操控的傀儡棋子，一道命令就立即停職下台，當政治底牌現出，中共說變臉就變臉的危險真面目就會出現，更須小心「讓蔣家年輕新星也能臣服共產黨」的統戰陷阱！

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書