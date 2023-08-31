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自由開講》對中態度「雙標」，蔣萬安、侯友宜都欠夏立言一個道歉？

2023/08/31 14:56

江昱欣

首次代表台北市，風塵僕僕出席上海「雙城論壇」的蔣萬安，不但背棄自己競選期間續辦該論壇前提為「共機不擾台」的承諾，面對他出訪當天共機、共艦依舊出動，以及上海市長龔正「兩岸中國人」的統戰言論，均不作聲，讓人看清這位市長「空有蔣家光環」，卻無任何確保台灣尊嚴的手腕和內涵，他自己愛穿小鞋不打緊，其民選首都市長的身份，恐令國際誤判台灣自我認同變化，更值大家予以譴責。

而我們別忘了，同時來到中國的，還有形式上去山西「拜關公」，實際更像在國台辦主任宋濤面前「告御狀」，暗指「某人」沒有忠孝節義的國民黨副主席夏立言。

蔣萬安代表台北市出席上海「雙城論壇」。（本報資料照）

歷史總是驚人的相似：在去年8月中國擴大軍演期間，夏執意訪中，藍營無不憂慮影響年底地方選情，黨內青年甚至還稱之「敗家老頭」，當年身為市長參選人，蔣萬安也呼籲夏要「明確表達反對中共軍演的立場」，如今自己赴中，面對同一時間也有共機擾台，卻未置一詞，比起去年被黨內逼宮只好「做交代」，和海協會長張志軍表達「反軍演立場」的夏，蔣分明是「自打臉」，不只違背當時自己所稱，續辦雙城論壇前提是「共機不擾台」的承諾，這種「沈默」比當年他所「強烈建議」的對象夏立言都不如。

而去年仍是「歲月靜好」的新北市長侯友宜，也曾同聲表達夏立言「出訪時機點值得商榷」，但今年蔣親赴上海，卻被外界解讀成是為「搶救侯選情」，和在當時被認為拖累選情的夏立言宛若「兩樣情」，作為在「老三老四」間游移的候選人，侯也只能一改過往立場，表示「樂見蔣去參加」，否則用他過去的標準，難道仍存有軍事威脅的此刻會是「好時機點」嗎？今年五月，他不是還在市政總質詢答覆議員「共機擾台就是挑釁」嗎？

原來，對於國家尊嚴的態度選擇，能隨著選情、輿情，甚至「心情」變來變去，蔣侯這兩位「雙標仔」，早被國人看破手腳，倒是去年被黨內同志「補刀」的夏立言，內心恐怕十分委屈，是否覺得步上他後塵，卻「沒嘴說自己」的蔣、侯兩人，都欠他一個道歉？

（政治工作者）

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