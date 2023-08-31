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自由廣場》蔣萬安自毀承諾，政治信用破產

2023/08/31 05:30

◎ 吳哲文

一年三個月前，蔣萬安承諾「必須在中共不再擾台、對台灣釋出善意，而且雙方地位要對等的前提下，雙城論壇才有舉辦的意義」，言猶在耳，就任台北市長未滿一年的蔣，依然執意率團前往中國上海參加本年度雙城論壇，難免令人質疑：蔣市長為何寧遭「毀棄競選承諾」的罵名，非要親自率團參加雙城論壇不可？

眾所皆知，今年以來，中國當局除了因杜蘇芮颱風侵襲福建及廣東一帶，以致機艦無法出動之外，其他的軍事侵擾台灣鄰近海空領域，幾乎是全年無休。習近平於二○一九年一月提出「一國兩制台灣方案」，實質上連一中各表的空間也不存在，中國國民黨只能不斷唾面自乾、自圓其說，在北京對台灣毫無善意或對等可言之下，可說毫無續辦雙城論壇的條件，蔣萬安若信守競選承諾，就應該停辦才對。

面對種種爭議及市議員質疑，蔣萬安卻是一路跳針或迴避，然而他赴中國，下機後，中方派出的對口接待人員只是副市長，論其地位，連當地黨委、市人民政府、人大及政協四大班子頭人都排不上，而蔣萬安竟也甘之如飴，問題是，自一九五○年代中國黨政當局打出「我們一定要解放台灣」的宣傳口號以來，中國黨政當局從未放棄透武力併吞台灣的意圖，一九九○年代迄今，針對台灣的地對地飛彈部署、大大小小軍事演習，近年沒完沒了的機艦襲擾，台海局勢動盪，責任顯然在中國。

此外，自一九七○年代初期起，美國「聯中制蘇」並將中國導入全球化經濟秩序的政策，使西方與中國對話次數極為頻繁，但不僅沒能讓中國走上正途，反而變成掩護中國盜取他國機密，腐蝕各國政學商各界的煙霧彈，中國當局因而意識到西方軟弱可欺，赤色野心更加膨脹。基於「中國顯已不具教化可能」的判斷，類似對話已徒具形式，不具實質意義，而蔣萬安堅持與中方對話，除了表面冠冕堂皇的理由之外，是否存在其他不可告人的暗盤？有持續追究的必要。

這次雙城論壇爭議之後，台灣人對蔣萬安所謂「這個蔣家新生代可能會不一樣」的幻覺，此刻可以醒悟，事實證明蔣萬安跟其他親中政客並無太大差別，先騙票、後毀諾的速度甚至更快，台灣人務必睜大眼睛，切莫再被他欺騙！

（作者從事服務業、兼業作家）

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