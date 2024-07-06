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自由開講》中共的蠻橫行徑再現：中共無人機侵台導致班機延誤

2024/07/06 11:30

◎陳俊

7月2日一架中共軍用無人機首次闖入馬祖南竿機場空域，導致兩架國內航班延誤，此事件表明中共對台灣的軍事挑釁行為加劇，對區域安全構成了嚴重威脅，無人機在敏感空域的活動引發台灣各界對國土安全的高度關注。

中國軍用無人機日前飛越馬祖上空，影響到航班起降安全。軍方反制無人機做法，可發射信號彈或是啟動干擾槍反制。圖為金防部官兵日前以發射信號彈方式驅離中國無人機。（金防部提供）

軍方快速應對提升信心

馬祖防衛指揮部迅速掌握無人機的動態，並通知相關單位，這顯示出台灣軍方在面對威脅時具備較高的應變能力，有助於提升民眾對國防安全的信心，此事件也促使台灣進一步強化其空域監控系統。
兩岸關係的影響

無人機事件凸顯兩岸關係的緊張，中共無人機侵擾行為不僅是對台灣主權的挑戰，也是對區域穩定的威脅，台灣需警惕中共日益頻繁的軍事行動，並加強自身防禦能力，以應對潛在的威脅。

國際社會的關注

此次事件引起國際社會對台灣安全局勢的高度關注，美國及其盟友譴責中共的挑釁行為，並表示將持續支持台灣維護其領土完整與主權，國際社會呼籲中共停止單方面挑釁行為，更表示願意加強與台灣的防務合作，共同應對無人機等新型安全威脅，這不僅有助於提升台灣的防禦能力，也彰顯國際社會對區域和平穩定的重視。

結語

台灣應加強無人機防制設備的建設，確保空域安全，除技術防禦外，還應通過外交手段促進國際支持，確保在面對中共挑釁時得到國際社會的援助，此外，政府應積極推動國防教育，提升全民防衛意識，使全民參與國安的行動，通過綜合運用技術、外交和教育手段，台灣有望在保障自身安全的同時，促進區域和平與穩定。

（作者為國際情勢研究員）

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