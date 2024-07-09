自由開講》習近平犯三重罪？國際法庭將審判

◎李沐陽

根據「世界公民法院」的新聞稿，以及我的朋友傳給我的具體相關文件，該法庭將在7月8日到12日，在荷蘭海牙審理並判決對習近平的各項指控。主要是審理對習近平的至少三項重罪：

１.涉及台灣人民自決權和對台灣及鄰國的侵略罪。

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２.對西藏的人道罪。

３.對新疆維吾爾族群的人道罪和種族滅絕罪。

根據這份新聞稿和相關資料，審理會議議程如下：7月7日將首先舉行受害者聽證會。8日正式開始審理，檢控方提供關於侵略台灣、菲律賓、澳大利亞和日本等鄰國的證據；9日有專家提供相關侵略罪的證言和證據；10日審理受害者和專家提供的關於在西藏反人類罪的證詞、證據；11日審理受害者和專家提供的針對維吾爾人的反人類罪、種族滅絕罪的證詞、證據；12日在檢辯雙方結案陳詞後，法庭將做出判決。

中國領導人習近平。（路透社）

法庭組成陣容相當強大

首先補充說明一下：「世界公民法院」是一個獨立的國際法庭，它並不具法律權力，但透過各國資深法官、檢察官和律師等司法人才的積極參與，主動審理國際上官方法院無管轄權或不願處理的案件。「世界公民法院」的法律團隊包括主審法官、檢察官和辯護律師。該組織表示，此法院為國際司法的缺口提供橋梁，並通過記錄和保存證據，認識和保護受害者和倖存者，創建一個追求正義的平台。

這次審理習近平的法庭組成陣容相當強大，都是國際頂尖的法律權威人士。

主審法官：

１.Zac Yacoob。扎克·亞科布是南非憲法法院的大法官，獲得前總統曼德拉的任命，任期15年。擔任法官前，他是一名執業律師和反種族隔離活動家。

２.Hon Stephen J. Rapp。拉普大使是美國前全球刑事司法無任所大使、塞拉利昂特別法庭前首席檢查官，曾領導對利比里亞前總統查爾斯·泰勒的起訴，並曾擔任盧旺達問題國際刑事法庭高級出庭律師和起訴主任。

３.Bhavani Fonseka。豐塞卡是斯里蘭卡著名憲法和人權律師。她是政策選擇中心研究員和律師，人權觀察政策委員會成員，斯里蘭卡最高法院顧問。

檢察官：

１.Jonathan Rees KC。喬納森·里斯是國際刑事法院律師名單成員，在複雜的國際犯罪方面擁有豐富的經驗。在科索沃特別法庭，他曾以第一上訴人出庭。

２.Lyma Nguven。萊瑪是國際公認的大律師，國際刑事和人權領域專家，也是國際刑事律師協會法律諮詢委員會成員。

辯護律師：

Daniel Arshack。丹尼爾·阿沙克是美國刑辯律師、國際刑事律師協會創始成員。他是布蘭克斯辯護人組織共同創始人，也是阿沙克、哈傑克和萊爾曼律師事務所的管理合夥人。

世界公民法庭判決具有什麼影響力？

這個法律團隊已經足夠顯示出，它不是普通的民間組織，而是具有相當高的國際聲望。事實上，世界公民法院做出的判決，也具有直接影響後續官方行動的可能性。

有一個最明顯的案例就是俄國總統普廷。

俄國總統普廷。（美聯社）

2023年2月，世界公民法院在海牙審理了俄國總統普廷被指控犯下侵略罪的案件。經過審理，2月24日法院裁定普廷犯下了侵略罪。過了幾天之後，聯合國在1998年通過建立的「國際刑事法院」正式簽發對普廷的國際逮捕令。這表示《國際刑事法院羅馬規約》的多達124個締約國都有可能逮補普廷，因此，普廷不得不避免出訪這些國家以免被補。該院發出的逮捕令顯然發揮了一定效果。註

我們不知道審理過程中，證人和專家將呈現甚麼證詞和證據，也不知道世界公民法院將根據指控做出甚麼判決。如果像對普廷一樣做出有罪判決，那對習近平當然是非常不利的。

如果習近平罪名成立，將面臨什麼風險？

假如習近平的三項罪名都成立，那麼國際刑事法院會不會簽發逮捕令呢？如果到了這一步，那麼習近平恐怕就不能前往多數西方國家了。只能像現在的普廷一樣，在很小的範圍內活動。另外更重要的是，如果被指控的三項罪名都成立，習近平面臨的國內政治危險就非常大。

因為假如他被指控的三項罪名成立，那麼他會不會面臨著體制內高層的反撲呢？要求他立刻下台呢？這種概率是相當高的。雖然習近平手中握著三大權，但事實上真正聽他話的人並不多。而且習近平自己的所謂人馬，也並不忠於他。特別是中共軍隊，跟習近平「有仇」的人非常多。習近平先後查辦了170多名高級將領，他們的家屬、他們的軍中故舊部下，還有曾提拔他們的後台老闆，哪個人不恨習近平呢？假如國際刑事法庭簽署逮捕令，這些人會不會趁機採取甚麼行動呢？所以真到了這一步，那麼習近平可能真有危險了。

習近平和整個中共體制是集體作惡

不過在這裏我想提醒兩點。第一，習近平作為中共黨魁，對中共所犯下的罪惡是要承擔相應責任的，也是必須要承擔的。但是需要指出的是，侵略台灣等周邊國家，迫害新疆和西藏等等，這不是簡單的個人作惡行為，而是中共的整體作惡，所有中共的最高決策層都有份。所以審判和追究責任，包括將來的懲處制裁，絕不能侷限在某一個人。

第二，我想提醒、也是奉勸所有參與作惡的人，這個世界上有明暗兩張網。一張是人們能看得見的法網，所有作奸犯科、為非作歹、殘害人民的人，無論官吏還是庶民，都很可能將在某個時候受到法律的制裁和懲罰。

另一張是人們肉眼看不見的天網。每個人無論做甚麼，神都看得見，都在一筆筆的記錄在案。正所謂暗室虧心，神目如電。將來在某個時候，所做的任何事都會出現報應，也就是人們說的善惡必報。無論人們信不信，這都是客觀存在的事實。

所以我提醒並奉勸所有參與作惡的人，為了自己，當然也是為了自己的家人，千萬不要再參與作惡了。也許在中共體制內作惡，暫時不會受到中共法律的制裁，但是絕對逃不過天網恢恢。

註：

國際刑事法院院長談普廷逮捕令：天網恢恢疏而不漏

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

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