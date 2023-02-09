自由開講》以台灣利益優先的務實主義

林永順

去年8月，中國大動作圍台軍演，國民黨副主席夏立言仍堅持赴陸，引發朝野抨擊與中國一搭一唱；昨（8）日夏立言又再度率團訪中，短短時間內二度訪中，也被質疑是否在總統大選前必須讓中國先行「審核」。同時中國國台辦發言人朱鳳蓮也遙相應和，表示「『島內團體機構』對今年來大陸交流參訪充滿期待」，而且不忘狠嗆「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎、「台獨」則違逆全體中華兒女意志，「台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家」。

故我國陸委會也發聲呼籲，從事兩岸交流活動應秉持「對等」尊嚴，遵循政府政策及相關法律規範，未經授權不得協商「涉公權力事項」，並要避免落入「統戰分化」的可能風險。我國政黨人士赴陸交流應維護台灣尊嚴與「最大利益」，向中方反映台灣「主流民意」，反對以武力脅迫台灣接受中共政治框架的負面作為。

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國民黨副主席夏立言再度率團訪中，短短時間內二度訪中，也被質疑是否在總統大選前必須讓中國先行「審核」。（本報資料照）

近年中共不斷侵擾、威嚇台灣，引來世界民主國家對台灣一片友善支持，也重新審視台灣的歷史和世界定位。自日本前首相安倍晉三提出的「台灣有事就是日本有事」，到美國眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）推動「美台復交決議案」。最近更有瑞士國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）訪台時表示「台灣不能被視為是中華人民共和國的一部分，因為台灣實際上已經獨立存在超過七十年了」；芬蘭國會友台小組訪問團主席凱爾納（Mikko Kärnä）訪台時也提出台灣有權利決定自己的未來。

「台灣是主權獨立的國家」乃全民的認知，不正是「台獨」的認知？副總統賴清德所提「務實的台獨工作者」，不正是以「台灣利益優先」的務實主義者嗎？「追求台灣最大利益」應是全民的共識，我們要重視如何務實地創造台灣全民的最大利益。台灣的利益在經濟成長、自由民主、和平穩定、社會福利，正是建立在自由民主的制度和不容侵犯的「主權基石」上。故經濟建設、加強國防，遵循全體台灣人民的意志，並與世界自由民主國家合作，方能守護自由民主的憲政體制，創造台灣的繁榮。

（屏科大退休教授）

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