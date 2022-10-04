自由開講》中共政權可怕到極點，國民黨也是可怕到極點！

陳慶坤

根據新聞報導。《金融時報》披露，莫德納拒絕交出mRNA核心技術給中國，導致在中銷售談判破裂。中研院生物醫學科學研究所研究員何美鄉接受自由亞洲電台訪問稱，當時美國默克藥廠（Merck & Co Inc.）將B型肝炎配方給中國，默克用最低價錢協助建廠後，權利金分毫未取，不僅移轉技術，也派人幫忙訓練中國技術人員，中國連感謝都沒有，還騙自己的人民，這是中國自己弄出來的，「中國政權可怕到極點」！

國共兩黨說是「世界級的詐騙集團」實不為過。中國國民黨（Chinese Nationalist Party）副主席夏立言8月不顧陸委會反對，赴中國與國台辦副主任陳元豐、海協會長張志軍見面。夏立言昨天在基隆市長參選人謝國樑競辦座談會表示，他是唯一敢公開在「中國官員」面前表達對台軍演不滿的人。「說謊」不但是國民黨的天性，在台灣說謊、欺騙導致貽禍台灣，到今天台灣成為「世界孤兒」，其「一手騙、一手屠殺」手段更是可怕到極點！

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夏立言還大言不慚認為，只有國民黨知道如何處理兩岸關係；只有國民黨執政台灣同胞才會看到「和平」？真是天大的笑話！在「中國官員」面前表達對台軍演不滿，中國共產黨當作「馬耳東風」（台語）依然不斷軍演威懾恐嚇，那麼表達「不滿」與「和平」會有效嗎？國民黨不就是詐騙的現行犯嗎？會看到「和平」是被消滅的和平！真是七月半鴨子不知死活！

國民黨在台灣70餘年，比它在中國作威作福更長，國民黨高雄市長參選人柯志恩，上傳一則5分鐘街邊演講的精華影片，影片中柯志恩詢問在場眾人「難道創黨超過百年的國民黨要讓他倒嗎」？全世界擁有百年歷史的僅有4個政黨。這個百年政黨從來不去反省建立的中華民國為何被消滅？為何在台灣逐漸消失，甚至滅亡！

近日國民黨高雄市長參選人柯志恩，上傳一則5分鐘街邊演講的精華影片，影片中柯志恩詢問在場眾人「難道創黨超過百年的國民黨要讓他倒嗎」？不料身旁主持人一時口誤竟秒回「要」，讓網友全笑翻。（圖／翻攝柯志恩臉書）

民主化之後的台灣，國民黨只能苟活殘存這是歷史的宿命；要不是長達近半世紀，世界最長的戒嚴期，台灣人被洗腦、思想改造非常徹底，這個政黨早就消失在台灣。只是「百足之蟲，死而不僵」，國共兩黨成為一丘之貉共演雙簧，繼續欺騙台灣人！共匪說「台灣是中國的一部分，一國兩制和平統一」；國民黨說「92共識一中各表，終極統一」。國共兩黨一家親的危機在此，選舉到了繼續騙！

台灣的危機，唯有認識到「中共政權可怕到極點，國民黨也是可怕到極點」，要「抗中保台」，唯有讓國民黨徹底倒台，所謂國民黨不倒台灣不會好！

（藝術工作者）

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