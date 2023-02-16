自由開講》國共聯手出賣台灣已經是現在進行式

陳怡伸

2023年2月10日中國官媒「新華社」報導，中共中央政治局常委王滬寧在北京會見國民黨副主席夏立言。王滬寧說，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，攜手致力民族復興。王滬寧還稱，「你們此次參訪一定能夠充分感受到大陸人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景。」

夏立言則表示，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

請繼續往下閱讀...

繼去年國民黨於第四次台海飛彈危機之際，派員赴北京「面聖」，這次國民黨又在中共間諜氣球入侵美國、加拿大領空之敏感時機，派員訪中。圖為國民黨副主席夏立言。（本報資料照）

繼去年國民黨於第四次台海飛彈危機之際，派員赴北京「面聖」；這次國民黨又在中共間諜氣球入侵美國、加拿大領空之敏感時機，派員訪中，國民黨顯是受中共擺佈，為國民黨之宿敵做球，國共企圖合演一場統戰台灣的大戲。 中共毫無誠信、不尊重國際法秩序、無視國際條約，已經是舉世皆知的事實，1997年香港回歸中國時，中共承諾的「50年不變」，才20多年，中共就親手毀了「香港一國兩制」，中國外交部說：「《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。」，粗暴地羞辱英國，也讓國際對中共的信用「看破腳手」。

中共一貫手法就是在外交談判上強硬地搶奪「話語權」，堅持會談要在中共預先設定的前提下進行，國民黨自國共內戰期間，屢次與中共談判，面對中共卻強硬不起來、順著中共安排好的戲碼走，這次國共會談更是喪權辱國，完全接受中共設定的「兩岸同屬於一個中華人民共和國之下的九二共識」，國民黨創立的「中華民國」自動消失了。

國民黨連自己的黨史都不瞭解，當然不瞭解他們過去領袖蔣經國先生設定「與中共不接觸、不妥協、不談判」政策的苦心，他畢竟在蘇聯共產黨下求學多年，深知共產黨的伎倆。現在的國民黨為了求得「台灣地區總督」的位子，不惜向昔日叛黨中共求援，卻要拿台灣人民當成陪葬品，這點現在生活在台灣的國人要看清楚。

2024年的總統選舉及立法委員選舉至關重要，是民主與專制價值觀之戰，也是台灣未來獨立自主與亡國屈辱之分歧點，呼籲台灣人民眼睛要看清楚，為我們後世子孫留下一條康莊大道吧！

（執業律師、台灣北社社員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法