自由開講》蔣萬安，這不只是動物園多一隻「動物」的問題！

陳啟濃

中國有意再贈送台北市立動物園一隻熊貓，蔣萬安市長表示，動物園多一隻動物是好事，可以創造更多效益。身為首都市長凡事都該有多面向的通盤考量，不能簡單化「中國送一隻熊貓」這件事情，畢竟蔣萬安不是小老百姓的身分。

身為首都市長的蔣萬安，凡事都該有多面向的通盤考量，不能簡單化「中國送一隻熊貓」這件事情，畢竟蔣萬安不是小老百姓的身分。（報社合成／資料照、法新社及市立動物園提供）

首先要考慮「此時」的問題，目前中共的軍演，砲彈射擊、軍機繞台、軍艦在台灣附近航行，目的無非是恐嚇台灣製造恐慌。中共對台灣的挑釁意圖明顯，此時正是達到高峰的時刻。身為首都市長不能分擔保家衛國的防衛責任，還對擺明侵擾意圖的中共表示配合，這如果不是無知就是故意。

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其次是「對象」問題，任何國家送台灣動物，都可以是在表達友誼，宣示和平的善意，獨獨中共送台灣動物，會顯得動機不良，甚至只是在製造台灣內部矛盾。中共善用分化的手段，瓦解對手反抗的意志。雖然台海局勢緊張，主要都是中共主動挑起，造成許多台灣民眾的反感。然而藉著送熊貓，中共藉此宣示對台灣的友善，降低台灣人民的敵我意識，也分化了團結抗共的力量。

最後再用致贈「物品」的象徵意義來說，熊貓是很溫馴友善的動物，動物園本身也負有教育民眾的使命，這隻熊貓在「此時」由中共送來，只會造成負面教育，熊貓無辜，成為用政治包裝來執行統戰陰謀的物品，這樣送來的熊貓，十分諷刺，完全失去教育民眾的意義。

（教育人員）

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