自由開講》蔣萬安與青年的距離

江昱欣

青年節前一天，台北市長蔣萬安在智慧城市展受訪時，被媒體問到為何新北市發起「青創合作備忘錄」，桃園、基隆響應，卻在採訪通知上獨缺台北時，蔣推說此事交由青年事務委員會討論，但隔天青年節，卻見產業局長陳俊安代表北市出席簽署儀式，在同一天下午所召開，由蔣親自主持之青委會，則隻字未提此事。

新北市在該項備忘錄所倡議的「共享創業資源與空間」，和蔣萬安競選期間所提出的「創業家任意通護照」政見概念相仿，只是蔣當時畫的大餅更大，是要讓北市創業者「享用全球創業資源」、「國內外創業基地與共享空間隨租隨用」，但「跨縣市合作」都漫不經心，北市創業者差點連隔壁三縣市的資源都用不到了，他還在狀況外，奢談「全球創業資源」？顯見他早忘了當時是如何承諾創業青年，還在青年節前夕不慎露餡，是為輕忽。

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應當由蔣市府所負責之決策，蔣萬安竟能在議程未安排、也無事先告知北市青委的情況下，第一時間稱將交由青委會討論，就是「甩鍋」！（本報資料照）

至於北市青委會之任務，依設置要點規定，是要「規劃、營造、整合」各項青年政策，並適時與青年界召開研討會，但該會一年預算僅14萬元，除府外委員依預算規定上限所編列之出席費外，再無供其辦理活動或進行政策研究之專屬科目，在實質運作上，與其他縣市的青委會、青諮會同屬「諮詢性質」，僅有建議、參與之權，對市府是否參採並無拘束力，能運用的資源也非常有限。

而應當由蔣市府所負責之決策，蔣萬安竟能在議程未安排、也無事先告知北市青委的情況下，第一時間稱將交由青委會討論，就是「甩鍋」！差點令這群青委們「有責無權」得為市府決策背書，犯了干預青年自主的大忌，亦可見其並不了解該如何與年輕人溝通。最終市府簽了「青創備忘錄」的同時，也未向青委會請益，形同「君有戲言」、「甩鍋之後又晃點」，到底將這群來自各領域，想以自身專業回饋這座城市的青年委員們當成什麼？

短短24小時內，蔣萬安就在同一件事上演「輕忽、甩鍋、晃點」三部曲，還事關北市青年權益，橫向、縱向聯繫都不及格，市長對青年事務、跨縣市合作能如此信口開河，心態上更是可議。剛榮獲國民黨附隨組織「救國團」青年獎章的蔣萬安，若空有年輕外表，骨子裡卻是其「阿公」蔣經國擔任救國團主任時的那種舊思維，他離青年的距離實在好遠！

（政治工作者）

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