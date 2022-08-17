自由開講》蔣萬安是還沒準備好，或是不夠認真也不夠用功？

張尚芳

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出的公車預約政策近日成為熱議話題，讓市井小民突然發現，原來台北市聯營公車2年前就啟動了預約搭乘功能，還可以依站牌預約或是班次預約來使用；問題是：一般小市民或許不知道公車可以預約，原因可能是現任市長宣導不力，推展政策效益不彰，但是想要成為一市之長的人在推出「新」政策之前卻沒有全盤了解，不禁讓人想問蔣萬安是還沒準備好，或是不夠認真也不夠用功？

再者，台北市的公車路線基本上涵蓋率算相當高，但是為了有效運用運輸資源同時照顧偏遠地區的少數市民，部分路線班次採預約制，有人預約才發車，若無人預約則不發車，另外還可以自劃路線…這些都是現有的便民方式。但等到蔣萬安的預約公車政策被批評後，蔣萬安競選辦公室才急著辯稱他推出的是「預約公車座位」政策，是台北市沒有的，而且是要幫助弱勢族群，例如需要輪椅的身障者、老人家，或是使用嬰兒車的父母。

請繼續往下閱讀...

「預約公車座位」政策的大歪樓，讓蔣萬安深陷脫離現實及不知民間疾苦的瓶頸，難以擺脫。（本報資料照）

筆者不得不再次問問蔣萬安，除了弱勢族群與長者較不擅長智慧型裝置這一點，已經讓蔣辦飽受批評之外，身障者及老人家坐在輪椅上、嬰幼兒在推車上，為什麼還須要預約「座位」？或許蔣辦想要照顧弱勢立意不錯，但「預約公車座位」政策的大歪樓，讓蔣公子深陷脫離現實及不知民間疾苦的瓶頸，難以擺脫。

身為台北市民，建議蔣萬安及團隊，市政府並沒有深不見底的財庫，每一分每一毫都要仔細規劃，然後用在刀口上，如果要預約公車座位，光是建置資訊系統（搭配即時動態、所有公車座位）及經費能否支撐？是否可行？拜託請先評估好再說吧。

（台北市上班族）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法