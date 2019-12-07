紐約地途》想殺時間嗎？來搭公車吧！

在曼哈頓移動，尤其是冬天不想在天寒地凍的路上行走的話，搭公車還是一個不錯的選擇。如果單純想殺時間，捨棄地鐵來搭公車，在新的Busway政策還沒有推到其他街道之前，絕對都可以如你所願的！

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紐約市交通局今年夏天推出一項新政策（Busway）的試行：將曼哈頓的第十四街東從第三大道，西至第八大道從早上六點到晚上十點之間改成禁止一般小客車進入，全部只讓行使該路段的M14A和M14D號公車以及有提出證明，要在這段路上下貨物的貨車通行。會有這個試行政策的產生最主要的原因是幾條橫向穿越曼哈頓的公車路線總是被紐約客抱怨速度太慢，慢到有時候用走路的都比搭公車還快。M14A，M14D，M23，和M42這幾線公車（M是Manhattan；數字是街道名）是每年民間團體調查公車行駛速度結果裡輪流登上最龜速的公車路線之一。平均時速在3.2到4.3英里之間，是平均一隻公雞奔跑的速度約9英里的一半還不到。

紐約市公車龜速的問題相當嚴重，往往到後來變成等待時間非常久，一次卻同時來兩三班公車的現象。（圖：作者提供）

這項試行政策經過一番討論，終於在十月初正式上路。近兩個月的時間後，很讓人驚訝的是紐約市民眾和政治人物竟然同聲稱讚。根據MTA自己的統計，這樣的改變的確將十四街從第三大道到第八大道之間的公車平均行車時間縮短約一半的時間，也在同期時間內讓搭乘公車的人數增加。而且當初反對這項政策的人所擔心會造成十四街附近其他街道會因為車輛必須改道而造成回堵的現象並沒有太嚴重，因此相關單位也開始研議接下來是否要再選擇其他速度最慢之一的公車路線做同樣的測試。

紐約市新的Busway政策將曼哈頓的十四街主要路段改成只能行駛巴士和到此上下貨物的卡車，原本白天十分擁塞的道路頓時變得非常寬敞。（圖：作者提供）

為了讓紐約市的公車能增加行車速度，縮短行駛時間，除了這個新的”Busway”政策外，這幾年交通局和MTA合作增設了許多公車專用道，增加「快捷巴士（Select Bus）」行駛的路線，以及等車時先刷卡取票，加快乘客上下公車等多項措施。因為公車的龜速讓必須在每個平常日搭公車的的一百八十一萬名紐約客罵聲連天，然後在許多經濟較差的區，民眾逃票情況嚴重，造成公車營運品質惡化的惡性循環。

在紐約市提到大眾交通，一般人馬上會想到地鐵，但公車的運作對沒有地鐵通行的社區相當重要，她具有像台北「捷運接駁公車」的功能，可以讓民眾搭公車到最近的地鐵站轉搭地鐵。也讓年紀大的市民或是行動不便的身障者在地鐵的無障礙空間做得非常差的情況下，可以搭乘公車從事日常活動。只是，你真的要很有耐心以及很多的時間。

紐約市地鐵對行動不便的老人或身障者很不友善，搭公車成這些人的主要交通方式。（圖：作者提供）

不久前的一個下午，筆者搭地鐵到曼哈頓北邊的的華盛頓高地逛逛，要回來時看到地鐵外面剛好有可以到下城東村的M2巴士。在不趕時間，而且天氣不錯的情況下，就跳上公車，心裡知道一定會比搭地鐵慢，但總不會慢太多。結果大錯特錯！原本大概40分鐘的地鐵車程花了近90分鐘的時間才到。雖然花了一倍有餘的時間，搭這班公車並非全然沒有收穫。因為90分鐘的時間內幾乎可以讓你看到整個紐約市的縮影。

起點的華盛頓高地是西語裔社區，然後經過非裔居民為主的哈林區，可以看到和印象中的曼哈頓很不同的景觀與居民。過了哈林區之後，公車沿著中央公園東邊的第五大道往南行駛，進入紐約最有貴族氣息的上東城，這部分沿途可以看到中央公園的美景，坐在大都會美術館外階梯的觀光客，還有行人悠閒的走在公園旁的林蔭步道。過了中央公園就來到第五大道的精華地段，即使是在公車上，因為車速很慢，還是可以欣賞那些名店精美的櫥窗，手上大包小包的購物民眾，跟在上城的景象又大不相同。公車繼續南行還會經過帝國大廈和熨斗大樓，街道上明顯就以上班人士居多。最後轉到第8街進入東村時，窗外看出去則很多是年輕新潮的學生，亞裔的面孔也多了不少。

紐約市公車M2／M3路線幾乎縱貫整個曼哈頓，行經多個不同族裔社區和觀光景點。說是一個深入觀察紐約的觀光巴士也不為過。（圖：作者提供）

當然，除非真的是想「深入」了解紐約或是時間真的太多，不需要搭路線這麼長的公車。如果逛完古根漢或大都會美術館，從那裡當起點搭公車沿著第五大道往南看是要到洛克菲勒中心還是帝國大廈，其實就是一個非常舒適又有景色可看的迷你觀光巴士了。或者選擇M42跨城公車（Crosstown Bus）從東邊聯合國起點沿著42街往西邊的哈德遜河，沿路可以看到克萊斯勒大樓，大中央車站，時報廣場等紐約地標。因為車行速度相當慢，可以好好的在車上看風景路人。每年十二月和地鐵復古列車同時行駛的復古巴士，就是選擇M42的路線，這段路的「可看性」可想而知。

M42公車常常都是紐約市行駛速度最慢的路線，但42街沿途有包括克萊斯勒大樓和大中央車站等多個紐約知名建築景點，從東到西很有看頭。（圖：作者提供）

其實在曼哈頓移動，尤其是冬天不想在天寒地凍的路上行走的話，搭公車還是一個不錯的選擇。大道（Avenue）之間的距離比較長，如果要跨過四五條大道的距離，那種寒風刺骨，頭手都要縮在衣服外套裡的時候，看到公車緩緩駛過，還是會希望自己是在車子上面的。而且如果之前有搭地鐵，在刷卡進站後的兩個小時之內可以免費轉乘一次公車，可以好好利用。如果單純想殺時間，捨棄地鐵來搭公車，在這項新的Busway政策還沒有推到其他街道之前，絕對都可以如你所願的！

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