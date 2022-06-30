新聞線上》蔣萬安和黃珊珊準備好了嗎

首都選舉就要進入另一個階段，國民黨提名的蔣萬安準備好了嗎？到底要掛誰的旗幟出征的黃珊珊準備好了嗎？圖為今年四月九日蔣萬安與黃珊珊同台出席大龍峒保安宮保生文化祭開鑼式，兩人將剪綵後的彩球拋向觀眾。（中央社）

記者陳杉榮

民進黨主席蔡英文究竟要徵召誰出戰首都市長，仍是猶抱琵琶半遮面，急煞了找議題發揮的政治名嘴，也吊足了選民想像的胃口。蔡英文的人選絕對不弱，估計這位強棒人選底定，首都選舉就要進入另一個階段，國民黨提名的蔣萬安準備好了嗎？到底要掛誰的旗幟出征的黃珊珊準備好了嗎？

一九九四年陳水扁當選首屆民選台北市長，之後民進黨就和台北市長絕緣。過去台北有藍綠結構基本盤的問題，馬英九和郝龍斌都可以「躺著選」，但在省籍情結逐漸裂解，「天然台」新生代取得投票權，藍綠結構這項因素大抵排除；也因此二○一四年蔡英文支持的柯文哲，在仇富、反中的情勢下擊潰連勝文，二○一八年柯文哲在公投大亂鬥中混水摸魚取得連任。今年是民進黨距離首都市長最接近的一次，機會相當難得。

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國民黨的蔣萬安是目前唯一取得政黨提名的參選人，他因蔣家光環輕鬆當選立委，同時成為注目焦點。蔣萬安是否成熟到足以擔當首都市長，還是問號，他的朋友分析，他缺乏爆發力和親和力。其實幾十年的民主化，蔣家不再重要，蔣萬安會不會變成「蔣一半」？倒是致命傷。以最近他對中正紀念堂轉型和中國軍機擾台兩大議題分析，被認為都在打高空。

蔣萬安說要以更高視野和未來性的觀點，將中正紀念堂升級「台灣建設紀念館」，彰顯七十年來中華民國為台灣努力過的族群和世代。乍聽感覺好像很有誠意要處理中正紀念堂轉型這個難題，然而這些話有說等於沒說。當民進黨官員逮住機會，要求他進一步論述，他就停住了。有關中國軍機擾台，蔣萬安是以雙城論壇的角度出發，說「共機擾台的情況不利於兩岸交流」，他沒有任何備案，只想表達一個立場。現在共機不是照常擾台，蔣萬安準備要怎麼辦？沒有下文。選民不禁要問，蔣萬安準備好了嗎？

黃珊珊是現任副市長，過去政治風評不錯，但近朱者赤，近墨者黑，在柯文哲政府做事，各項爭議也隨之而來。近日黃珊珊和台北市政府官員視察，民眾黨的市議員參選人也跟著拜票，這麼離譜的事情，以前正義凜然的黃珊珊議員能忍受嗎？一個裡頭藏著一堆網軍公務員的市政府，「行政中立」被視為糞土，網路聲量是不會受到任何尊重的。黃珊珊要選市長，要嘛辭去副市長，以親民黨身分參選。要嘛加入民眾黨，告訴市民她是柯文哲的黨徒。取巧不應該是市長候選人該做的，黃珊珊準備好了嗎？

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