胡，怎麼說》人比人，急死藍！時中出馬、33居次、萬安不安!

「人比人，急死人！」輸人必輸陣!

陳時中代表綠營出馬參選台北市長，只見眾藍軍如一窩蜂傾巢而出，急著猛叮狠咬陳時中，連接任防疫指揮官的王必勝，私領域的事，也遭藍紅政、媒、嘴的「毒口」，卻一切都怪時中！

藍紅媒體拿涉婚外情的私領域之事修理王必勝、其實都在狠打修理陳時中，有人忍不住反諷藍軍:如果沒有蔣經國、章亞若那一段，現在蔣萬安、章萬安，全都虛無了。

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原因很簡單，就是陳時中一出，藍綠白三角態勢發生變動，綠軍陳時中、藍軍蔣萬安、白軍黃珊珊三人相比，人比人，差很大，以治理能力及格局來看，時中第一、珊珊第二、萬安掉到第三，才會急死眾藍軍，才會躁動不安的簡直像「蜂窩」快要不保似的，一缸子人如蜂群飛出、幾近瘋狂的圍剿死咬陳時中。還有炮製的民調，把仇恨當攻擊武器，刻意操作仇時中、恨時中...。

台北市長選戰出現所謂的綠、白、藍「三角督」，陳時中掛綠旗出戰、黃珊珊屬白營卻不想掛白旗只能說是藍鑲白、蔣萬安則代表正藍出馬。目前綠、白、藍三軍，都在選戰攻擊發起線集結部隊。



陳時中本就是藍營設定的頭號政敵，在他任衛福長兼防疫指揮官時，藍軍就刻意扯防疫後腿，更一路都在黑時中，一副即使拖垮台灣防疫也在所不惜的樣子，所幸兩年半以來的疫情威脅下，台灣的防疫沒被拖垮，沒讓藍軍企圖得逞，台灣還列在世界各國防疫力強的最前段班之一！

藍軍加白軍，一方面把陳時中及他領導的防疫台灣隊罵的一無是處，還把不幸染疫身故的人，全部歸罪陳時中，甚至血口噴人、口出冤魂索命的誣衊惡咒毒口；一方面又指稱疫情仍緊急，陳時中不應離職去參選台北市長...。這只顯示，藍軍真的很怕綠軍徵召陳時中出馬參選，所以之前就先對陳時中注射不少「毒針」、防時中。

時中既出，藍軍原先的預防毒針失效了，藍軍除了一窩蜂咬時中之外，派出曾無理更粗暴野蠻稱要「槍斃陳時中」的藍委費鴻泰，當蔣萬安的競總副主委、輔選大將。從藍軍因應陳時中衝擊的反應，可以看出蔣萬安似乎退縮回到深藍陣營的同溫層中取暖及給力，未來恐怕會以恨及負面競選為主軸。這對國民黨及蔣萬安都不會是好事。

選舉首先就是人比人，就拿陳、黃、蔣三人比一比。陳時中出馬才三天，除了老成謀國、治理經驗及能力的形象，更展現跨世代結合老中青的親和力、像年青人一樣的搞怪學習力，他是長住台北的老台北人，對台北的熟悉及感情不經意在意見及主張中流露，整體而言，他表現比預料更好，讓人眼睛為之一亮，但未來4個多月，在藍軍最盛的天龍國，還有諸多苦戰要打。

黃珊珊曾任市議員、現任副市長，從政認真、理性思考及解決問題是她一貫的特色，三人中以她對市政最熟悉。最近出口左打陳時中、右擊蔣萬安，展現了她有資格力拚綠藍兩大黨的能力。她比較不利的是，她需要白軍支持做基本盤，但柯文哲8年的政績差、政聲更差，她身為柯團隊一員終將成為她競選的大包袱。最不利的是，藍紅政、媒、嘴、網都欲去她而後快，認為她是蔣萬安直取市長的絆腳石，早早就操作逼她棄選，否則就棄保，這是她要突破及克服的難關。

蔣萬安的溫和表現，讓人看扁視為躺平，因此，目前除了姓蔣之外，實在找不出特色。而且，此蔣非彼蔣，此黨也非彼黨，當年兩蔣及國民黨反共絕不妥協，現在呢?不反共的黨還算國民黨嗎?不反共還能算正藍軍嗎?不反共的蔣，姓蔣姓章姓什麼又怎麼樣?

蔣萬安應是還沒真正開始打選戰，還在熱身、實習，未來爆發力未可輕看，在藍軍居優勢的台北市，選票實力也佔很大優勢。不過，如他醉在深藍的天龍國之夢中，以恨為選戰攻擊武器，這場選戰還沒開打，他就輸定了。

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