胡，怎麼說》「一個中國」的雙城論壇，白、藍的「媚共賽場」！

「雙城論壇」的「雙城」是哪個國的雙城？雖暗中隱藏、其實內裡就是「一個中國」下的「雙城」-上海市、台北市；甚至就是中共探索「一國兩制」台灣方案之下的「雙城」！

柯文哲無視中共軍機密集侵擾台灣空域、武嚇台灣，把市議會的決議當廢棄物，舉辦的日期、內容之前都欺瞞市議會，柯市府和中共方黑箱作業密商後16日急急宣布，「雙城論壇」在19日舉行，離舉辦日只有3天，在在顯示，「雙城論壇」就是為凸顯一個中國的「雙城」而舉辦、為協力中共統戰搭橋而辦、為柯文哲表態親中媚共而辦！

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就在柯市府和中共上海市政府16日共同宣布「雙城論壇」的前一天，15日就有10架次中共軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中3架（2架殲11戰鬥機、一架遠程干擾機）飛越海峽中線，我國空軍為了保衛國安、出動戰機及飛彈全程監控驅離。共機侵擾威脅台灣，今年就達3、4百架次，去年10月4日更曾高達56架次、今年1月23日39架次、5月30日30架次、6月21日29架次...。

柯文哲卻故意裝傻，要求陸委會定義什麼叫共機「擾台」。柯市府副發言人魏文元更聲稱，若市議員真的擔憂共機擾台，應先建議中央拿出作為，肩負保衛台灣安全的責任。

從以上柯文哲及柯市府發言人的言論，認證的就是柯文哲上樑不正、柯團隊下樑必歪！

中共軍機繞飛侵擾、步步進逼、威迫台灣，終極目的就是要併吞台灣、消滅中華民國，除非你未來想當的是中國的「台灣特首」，現在先用特首的眼睛在看事情，認為共機就是你祖國的軍機、你們國的「王師」，否則，你蒙上眼睛，也不會看不見共機侵擾、威脅台灣！柯文哲及柯團隊的言談中更自曝心態，那就是扺抗共機侵擾是中央的事、管他共機天天侵逼台灣，他們照樣要跟中共合辦雙城論壇協力搭橋搞統戰，抱著這種心態，他們連做一個中華民國國民的資格都沒有、連做一個台灣公民的保家衛國基本意識都已蕩然無存！

中共在台灣培植的統戰協力者及代言人，遍佈政黨、媒體、商界、學界、社團等等，不過，近年來台灣意識不斷強化，民主自由生活習以為常的絕大多數人民，更堅拒一黨專政中共政權的統治，「統派」在台灣的號召力已一路歸西！

檯面上的「統派領頭羊」就是中國國民黨，但從馬英九以降，抱著「終極統一」的深藍泛紅急統勢力，2018年韓流興起曾一度盛大，但之後卻迅速消風，在全國性選舉及公投屢戰屢敗，日漸萎縮，今年年底的市縣長及議員選舉，中國國民黨當然仍是統派政黨，但這個統派政黨暫不提統一、只瘋狂狠批民進黨，這個統派政黨提名的統派候選人，絕大多數不提統一、一個中國、九二共識，政見只提地方建設、服務人民云云，其實，他們全都是統派政黨的「統派候選人」，他們的席次、得票數、得票率，全都會被中共對台統戰系統算在統派的戰績上。

「老統派」中國國民黨為選票暫不提「統」，也不提國共共同反獨了，而反民進黨、反政府、反政策來替代，在中共眼中，統派領頭羊好像出現空檔、暫時懸缺了，在中共20大正加緊籌備、即將在10月左右召開之際，中共對台系統必須提出統戰台灣的成績，因此多方找統派領頭羊的「備胎」、甚至直接換黨換人領頭。

柯文哲及他的台灣民眾黨，眼看有機可趁，打著白旗趁虛而入，頗有取藍軍而代之成為「新統派」，擔當統派領頭羊的意味，雙城論壇就成為紅、白兩黨掛上線的橋樑，難怪他口不擇言、一心親中、向中看齊、執意孤行也非辦不可。

藍軍自認才是正「統派」，豈能被白新統取代?親中舔共怎麼會輸給白的?只見蔣萬安對雙城論壇辦不辦原來不願明確表態，現在因競爭市長的對手黃珊珊被柯文哲剔除在論壇名單之外，馬上明確表態力挺，也藉此向中方表態如他當選市長、一定辦，想為藍軍爭回中共的統派領頭羊之寵。深藍立委費鴻泰更突然粗野耍狠的破口大罵安倍是拜登走狗，除了向深藍同溫層交心，也是在為藍軍爭回統派領頭羊的中共之寵。

只是，這樣一來，朱立倫的設計，暫時卸下統派領頭羊，先打好選戰、厚植實力，不怕中共不賣帳，就全都見光死、破功了。白、藍爭中共之寵、搶當中共欽點的統派領頭羊，那麼，即使是地方選舉，你的票投藍、投白，投蔣萬安、投侯友宜、投張善政...，結果統統投給終統、投給中共、投給一黨專政、投給習近平...的手下的手下...!

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